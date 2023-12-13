О дефиците яиц заявили СМИ в Новосибирске

Жители Новосибирска отмечают дефицит яиц на полках крупных сетевых торговых точек. Например, в гипермаркетах «Лента» начали замечать полупустые полки. Об этом сообщает издание «Царьград Новосибирск».

По данным издания, это связано с недопоставками со стороны птицефабрик.

— Отсутствие яиц также зафиксировали покупатели некоторых магазинов «Пятёрочка». Там тоже сослались на недопоставки, — отметили в издании.

Также яйца пропали с полок «Ашана» в «Сибирском молле».

Новосибирскстат показывает, что средняя цена на яйца растёт. Так, например, в октябре за десяток нужно было отдать 96,3 рубля, однако в ноябре цена превысила 111 рублей.

— Яйца в продаже есть, но на полках значительно больше свободного места, чем обычно, — отмечает журналист «Царьграда».

На данный момент в «Пятёрочке» на улице Гаранина можно купить десяток от 109 до 129 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что генпрокурор России поручил проверить яйца в Новосибирске.