Названы даты школьных каникул в Новосибирской области

По информации Министерства просвещения Российской Федерации, в большинстве школ зимние каникулы продлятся с 30 декабря по 12 января включительно. Это относится к учебным заведениям, где обучение осуществляется по четвертям.

Если в школе принята модульная или триместровая система, то период каникул будет следующим: с 29 декабря по 8 января и с 15 по 24 февраля.

Для тех, кто учится по четвертям, следующие каникулы запланированы на март.

Стоит отметить, что в новогодние праздники в Новосибирске ожидается насыщенная программа, включающая в себя, как праздничные, так и спортивные мероприятия. Например, в конце декабря в Краснообске пройдут межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике. На ледовой арене центра высшего спортивного мастерства состоится конькобежный турнир на приз Деда Мороза.

Как рассказал министр физической культуры и спорта в Новосибирской области Сергей Ахапов изданию «Сиб.фм», 28–30 декабря на стадионе «Сибсельмаш» состоится большой юношеский турнир по хоккею. Также запланированы несколько соревнований по биатлону.

4–5 января в манеже в Кольцово пройдет Кубок Новосибирской области по легкой атлетике. С 4 по 8 января на стадионе «Сибсельмаш» состоятся чемпионаты и первенства Новосибирской области по лыжным гонкам, а также первенство Сибирского федерального округа по хоккею с мячом.

Ранее редакция сообщала о том, что главная резиденция Снежной бабы откроется в Новосибирске.