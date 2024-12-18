Больше 1,2 миллионов обращений Путину отправили россияне на прямую линию

Количество обращений на прямую линию с Владимиром Путиным превысило 1,2 миллиона.
Как сообщает телеканал «Россия 1», самыми актуальными темами для россиян остаются жилищно-коммунальное хозяйство, социальная поддержка военнослужащих и медицина. Задать свои вопросы можно по телефону, через СМС, в социальных сетях, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Сообщения будут обрабатываться искусственным интеллектом.
Прямая линия с президентом РФ состоится 19 декабря в 12:00 по московскому времени.
В 2023 году прямая линия с Путиным прошла 14 декабря. На неё поступило более 2 миллионов вопросов. Среди них было обращение новосибирского пенсионера Владимира Аркадьевича Леонтьева, который выразил недовольство резким ростом тарифов ЖКХ в Новосибирской области. Видео-обращение пенсионера было озвучено в ходе прямой линии. В ответ на это президент поручил проанализировать соотношение между индексацией пенсий и повышением тарифов ЖКХ в Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что обманутые дольщики из Новосибирска записали обращение к Владимиру Путину. Больше полусотни человек вышли на пикет.
Источник фото kremlin.ru, автор- пресс-служба
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru