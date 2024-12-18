«Тяжстанкогидропресс» получит господдержку федерального Минпромторга

Депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов сообщил, что на встрече фракции КПРФ с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым поинтересовался судьбой завода ПАО «Тяжстанкогидропресс». Кроме того, депутат отметил, что направил запросы по заводу в правительство РФ и Генпрокуратуру.

— Меня приятно удивило, что новый министр в курсе проблем «Тяжстанкогоиропресса», его потенциала и возможностей, обсуждал их с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым во время недавнего приезда в Новосибирск, — констатировал Сулейманов.

Министр Антон Алиханов поставил в известность депутатов КПРФ о том, что для завода найден профильный инвестор, который готов вкладывать средства в предприятие и Минпромторг будет обеспечивать заводу господдержку имеющимися инструментами.

— Будем надеяться, что вопрос возрождения машиностроения на «Тяжстанкогидропрессе» сдвинется с мертвой точки, — заявил Сулейманов.

Напомним, на итоговой пресс-конференции губерантор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что есть надежда на возрождение основного производства на «Тяжстанкогидропрессе». Он также ссылался на возможную поддержку Минпромторга РФ.

— Надеюсь, что совместными усилиями мы привлечем инвестора, который сможет возобновить на предприятии профильное производство тяжелых станков, — заявил губернатор.

Весной 2024 на площадку «Тяжстанкогидропресса» попыталась зайти ГК «Феррум». Однако в июне стало известно, что инвестор передумал, так как на акции «Тяжстанкогидропресса» был наложен арест. Впрочем, по данным источника редакции, интерес к площадке у инвестора сохранился.

ПАО «Тяжстанкогидропресс» занимался производством уникальных станков, то есть работал в сфере производства средств производства. Ранее замгубернатора Сергей Семка сообщал, что заводу не хватило полугода для восстановления деятельности. В феврале 2021 года ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд рублей. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой.

В августе 2023 года на сайтах раскрытия информации сообщалось, что 83% акций ранее крупнейшего машиностроительного завода Новосибирска ПАО «Тяжстанкогидропресс» приобрела компания ООО «Консалтинг Плюс», которую контролирует Елена Гинзбург. В июне 2024 на сайте суда появилась информация о признании недействительными торгов по продаже бездокументарных обыкновенных акций ПАО «Тяжстанкогидропресс», проведенных в январе 2023 конкурсным управляющим ООО СМЦ «Стиллайн» Айдаром Шамсиевым, а также о признании недействительным заключенный по результатам торгов договора между ООО СМЦ «Стиллайн» и ООО «Консалтинг Плюс»; о применении двойной реституции с обязанием сторон вернуть полученное по сделке. В суд также поступил иск об аресте акций, принадлежащих ООО «Консалтинг Плюс».

Ранее редакция сообщала о том, что «Тяжстанкогидропресс» увеличивает уставный капитал.