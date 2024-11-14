Главная резиденция Снежной бабы откроется в Новосибирске

В декабре в Новосибирске стартует подготовка к Новому году. В городе откроются праздничные локации, заработают катки и горки. А в январе 2025 года жители и гости города впервые отметят день рождения Снежной бабы.

В преддверии новогодних праздников в Новосибирске пройдёт множество мероприятий. Для горожан будут доступны 18 бесплатных горок в 11 парках. В частности, в парке «Арена» появятся большая и маленькая горки.

Кроме того, в столице Сибири будут работать 10 катков и 6 лыжных трасс, а взять в аренду коньки или лыжи можно будет в 9 и 5 парках соответственно.

Как сообщила Ксения Антонова, заместитель мэра и руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики, в концертном комплексе имени Маяковского впервые будет работать главная резиденция Снежной бабы. Это место будет открыто для посетителей до 8 января.

В декабре и в новогодние каникулы там можно будет окунуться в атмосферу волшебства.

Напомним, что ранее город получил товарный знак «Новосибирск – родина снежных баб». На этот знак зарегистрирован патент в реестре товарных знаков и знаков обслуживания России.

Ранее редакция сообщала о том, что программу новогодних мероприятий анонсировал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.