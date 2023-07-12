Няне, виновной в гибели малолетних детей, дали почти три года колонии-поселения

Первомайский районный суд признал достаточными доказательства, собранные следственным отделом по Первомайскому району города Новосибирск СК области, для вынесения приговора 19-летней няне Ксении Зацепиной. По данным следствия и суда, с 14 декабря 2022 года подсудимая осуществляла за денежное вознаграждение на постоянной основе уход и присмотр за двумя малолетними детьми.

— 20 декабря девушка оставила без присмотра несовершеннолетних на длительное время одних в квартире, где произошло возгорание и значительное задымление. Смерть детей наступила в результате отравления продуктами горения, — говорится в сообщении следственного комитета.

В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что девушка ушла на косметические процедуры.

— Вследствие неконтролируемого использования детьми предмета, являющегося источником открытого огня, произошло возгорание и значительное задымление помещения, — уточнили в прокуратуре. — Малолетние дети в силу возраста не смогли покинуть квартиру и обратиться за помощью, скончались на месте происшествия от отравления продуктами горения.

Суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 2 лет 10 дней в колонии поселения. В Управлении Судебного департамента в Новосибирской области уточнили, что приговор в законную силу не вступил.