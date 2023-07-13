Объём выдач ипотеки на загородную недвижимость достиг 30 млрд рублей

Средний «чек» по итогам шести месяцев года в сегменте загородной недвижимости составил около 6,5 млн рублей – примерно на треть выше, чем годом ранее.

Регионами-лидерами по объему выданных ВТБ средств стали Москва и область (7,6 млрд рублей с начала года), Республика Татарстан (2,3 млрд) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (1,7 млрд). Замыкают топ-5 Краснодарский край (1,5 млрд) и Новосибирская область (1 млрд).

Примерно каждый пятый кредит банк оформил по льготным программам. Среди них наибольшим спросом у заемщиков пользовалась «семейная ипотека», по которой банк провел каждую вторую сделку с господдержкой.