Более 100 тысяч домохозяйств Новосибирской области газифицируют до 2027 года

До 2027 года в Новосибирской области будут газифицированы более 100 тысяч домохозяйств, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире программы «Вести-Новосибирск».

— Газификация в Новосибирской области началась в конце 80-х годов прошлого столетия. К 2018 году, то есть за 30 лет, газом было обеспечено 110 тысяч домохозяйств. В течение ближайших пяти лет за счет реализации программы «Газификация» и «Догазификация» нам предстоит подать газ в 100 тысяч домохозяйств. Можно сказать, что регион живёт в новую эпоху газификации, — отметил глава региона.

Он напомнил, что на территории региона действует программа догазификации («социальная газификация»). Она действует на местном уровне в тех населённых пунктах, где уже проведён газ. За её реализацию отвечают местные газораспределительные организации. По этой программе в регионе будут газифицированы 60 тысяч домовладений.

Продолжается в регионе и газификация новых направлений.

— В прошлом году мы переподписали программу газификации Новосибирской области на ближайшие 5-7 лет, и инвестиции «Газпрома» увеличены с 9 до 29 млрд рублей. В итоге газ придет в те районы, где жители даже не верили в это чудо. Это южное направление до Сузуна, западное направление — Чистоозерка, Купино, Баган, Карасук. Плюс часть направление по центру области, — Отметил глава региона.

Кроме того, впервые природный газ придет в город Тогучин и Доволенский район.

— Раскрою секрет. Сегодня в рамках газификации отдельных районов Алтайского края рассматривается прохождение трубы с подачей газа в том числе, например, и в Доволенский район, — отметил Андрей Травников.

По данным правительства Новосибирской области, в период до 2028 года в регионе предусмотрено строительство: 4 газопроводов-отводов общей протяжённостью 222 км; 4 газораспределительных станций; 13 межпоселковых газопроводов протяжённостью около 500 км; 61 распределительного газопровода протяжённостью 2166 км».

Ранее редакция сообщала, что газификацию домов обещают сделать еще доступнее.