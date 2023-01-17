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Названы основные предпочтения туристов- гостей Алтайского края в 2022 году

  • 17/01/2023, 13:25
основные тренды путешествий
Это оздоровительные поездки, автопутешествия, экологический туризм, отдых в сельских домах и гастротуризм.

По информации управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, предпочтения туристов в прошлом году были связаны с несколькими направлениями путешествий. Это оздоровительные поездки, автопутешествия, экологический туризм, отдых в сельских домах и гастротуризм. Причем гости и жители края, совершая поездки с целью оздоровления, стремились не только к обретению физического здоровья, но и к получению ментального отдыха, тем более что местные санатории и базы отдыха предлагают различные программы восстановления.

Путешествия на автомобиле характеризуются тем, что туристы начали активно познавать свой и соседние регионы, ищут варианты непродолжительных поездок с семьей, используют возможность погулять по живописным местам, подышать чистым воздухом и полюбоваться красивыми видами.

— Глэмпинги и экологический туризм включают в себя возможность комфортного размещения, но при этом быть на природе. Спрос на глэмпинги активно растет и привлекает разных гостей: от популярных блогеров до семей с детьми. Тенденцией становится и бережное отношение к природе, осознанность выбора направления. На смену раскрученным туристическим локациям приходит посещение небольших городов и поселков, — говорится в сообщении пресс-службы Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности

Одним из привлекательных вариантов отдыха остается сельский туризм, который включает посещение туристами сельской местности, отдых и оздоровление в экологически чистых районах. Также неотъемлемой частью путешествия по территории региона является знакомство с местной кухней. Разнообразие природных зон Алтайского края обеспечивает обилие региональных продуктов, историко-национальные особенности отражаются в кулинарных традициях. С лучшими образцами гастрономического творчества туристы могут познакомиться в местных ресторанах и на многочисленных фестивалях Алтайского края.

 

Ранее редакция сообщала о том, что гендиректора «КрайДЭО» Евгения Найденко будут судить за получение взятки дорогой иномаркой и телефоном.

Фото с сайта правительства Алтайского края

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Рубрики : Туризм

Регионы: Алтайский край

Теги : туризм тренды отдых на Алтае


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