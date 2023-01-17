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Дорожники заплатят за аварию на скользкой дороге

  • 17/01/2023, 13:10
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Дорожники заплатят за аварию на скользкой дороге
Первый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил, что водители не только вправе предъявлять счет дорожным службам за гололед, но и, в случае аварии, получить оплату по такому счету.

Разъяснения прозвучали в ходе рассмотрения дела гражданки Т, автомобиль которой занесло в кювет на 15-м километре автодороги Клетня — Харитоновка в Брянской области из-за скользкой дороги, пишет «Российская газета».

Потерпевшая подала в суд на дорожные службы, чтобы компенсировать плату за ремонт своего авто. Однако суд первой инстанции счел, что водитель нарушила ПДД, поэтому то, что она отремонтировала автомобиль за свой счет вполне правомерно.

При этом вышестоящие судебные инстанции сочли, что неосмотрительность водителя не снимает ответственности с дорожников, которые в день аварии не обрабатывали автомобильную дорогу пескосоляной смесью из-за осадков.

Также в Первом кассационном суде общей юрисдикции, в судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика пояснила, что дорожные службы должны были на регулярной основе следить за состоянием дороги и сразу же принимать меры, как только появились первые признаки гололедицы. Дорога обязана соответствовать стандартам в режиме 24\7 круглый год. Скидок на зиму в стандартах не предусмотрено.

В связи с этим суд обязал дорожные службы возместить истице половину убытков от ДТП. Другая половина за ее счет, учитывая допущенное нарушение ПДД.

Таким образом, хоть женщина и нарушила правила на скользкой дороге, суд постановил, что в аварии виновата не она одна, но и дорожники.

Следует отметить, что Верховный суд России сделал ряд важных разъяснений, защищающих право граждан на хорошие дороги.

Так, граждане вправе подавать иски к местным администрациям, требуя ремонта проселочных дорог. В свою очередь, Пятый кассационный суд общей юрисдикции разъяснил, что чиновники обязаны поддерживать в хорошем состоянии любые реально существующие дороги. И якобы отсутствие финансовой возможности не должно служить оправданием.

Ранее редакция сообщала, что Верховный суд разъяснил, что не во всех случаях наследники недвижимости вынуждены платить налог на имущество наследодателя-банкрота.

Фото: pixabay.com — pixel2013

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : суд ПДД дорожные службы гололед


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