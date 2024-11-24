В Барнауле горит склад с баками из-под горючего и автомобильными шинами

В Барнауле горит склад с автомобильной резиной и емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей, сообщает МЧС России. Возгорание произошло 24 ноября в дневное время в здании на Павловском тракте.

Площадь пожара возросла до 6 тыс. кв метров.

На месте работают 106 специалистов и 31 единица техники.

Есть ли пострадавшие – пока неизвестно. Конструкция частично обрушилась.

Причина возникновения пожара на данный момент неизвестна. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа на месте происшествия работает территориальный прокурор.

К тушению возгорания привлечен пожарный поезд. Он доставил 103 тонн воды и 2.5 тонны пены.

Всего на территории Западно-Сибирской железной дороги несут вахту 26 пожарных поездов.

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