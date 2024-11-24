В Барнауле горит склад с баками из-под горючего и автомобильными шинами

В Барнауле горит склад с автомобильной резиной и емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей, сообщает МЧС России. Возгорание произошло 24 ноября в дневное время в здании на Павловском тракте.
Площадь пожара возросла до 6 тыс. кв метров.
На месте работают 106 специалистов и 31 единица техники.
Есть ли пострадавшие – пока неизвестно. Конструкция частично обрушилась.
Причина возникновения пожара на данный момент неизвестна. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа на месте происшествия работает территориальный прокурор.
К тушению возгорания привлечен пожарный поезд. Он доставил 103 тонн воды и 2.5 тонны пены.
Всего на территории Западно-Сибирской железной дороги несут вахту 26 пожарных поездов.
Ранее редакция сообщала, что осужденная по делу о пожаре в «Зимней вишне» просит освободить её от наказания. За взятки и отмывание денег экс-главу кузбасского Госстройнадзора приговорили к 18 годам колонии.
Фото: скриншот с видео МЧС России, видео — группа МЧС | ПОЖАРНЫЕ И СПАСАТЕЛИ | 112,ЧС,ДТП ВКонтакте
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