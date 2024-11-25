«СЕЛЛ-Сервис» увеличил чистую прибыль на 225%

За 9 месяцев 2024 года новосибирская компания ООО «СЕЛЛ-Сервис» кратно увеличила выручку, валовую и чистую прибыли, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал». Так, выручка выросла на 63% (до 2,9 млрд руб), валовая и чистая прибыли на 133% (до 757 млн руб) и 225% (до 353,7 млн руб) соответственно.

Увеличение объёмов продаж остается основной причиной позитивной динамики, пояснил финансовый консультант. Кроме того, эмитент продолжает расширять клиентский портфель. Наибольшую долю в структуре выручки в 54% на 30 сентября занимают предприятия кондитерской промышленности.

Напомним, что во втором квартале 2024 года эмитент разместил облигации на 250 млн руб. Инвестиции были использованы для закупа какао-продуктов. В августе «СЕЛЛ-Сервис» зарегистрировал дочернюю компанию в Узбекистане, а также купил склады в Московской области.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» — прямой импортёр пищевого сырья и ингредиентов на региональном рынке Сибири и Дальнего Востока с 15-летним опытом работы, говорится на сайте компании. Генеральный директор и собственник компании Петр Новак.

Ранее редакция сообщала о том, что в России может возникнуть дефицит какао-продукции.