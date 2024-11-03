Новосибирские владельцы люкс-каров заплатят почти ₽ 66 млн «налога на роскошь»

Количество премиальных автомобилей в России за четыре года (с 2019 по 2023 годы) увеличилось в три раза, с 8,1 тыс. до 24,2 тыс. штук. Об этом сообщила аналитическая служба FinExpertiza на основании данных Федеральной налоговой службы.

В Новосибирской области в 2023 году физическим и юридическим лицам принадлежало 404 люкс-кара. В регионе каждый из 2340 машин относится к люксовым. Общая сумма налога на премиальные авто составила в регионе 65,9 млн рублей.

— Рост числа премиальных автомобилей следует связывать как с улучшением благосостояния граждан и вытекающим отсюда желанием ездить на более престижном автомобиле, так и с динамикой цен на авторынке, и с обновлением ассортимента, — считает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

В Москве к премиальному сегменту относится примерно каждый 370-й автомобиль в городе. В 2023 году на учете состояло 9767 дорогостоящих автомобилей (40,4% премиального автопарка страны). На втором месте Санкт-Петербург — 2139 автомобилей (каждый 750-й автомобиль). Замыкает тройку лидеров Московская область (1898 автомобилей — один из 1490).

Также в число регионов с наибольшим количеством премиальных авто вошли Краснодарский край (1083 автомобиля), Свердловская область (690 автомобилей), Татарстан (565 автомобиля), Ростовская область (443 автомобиля), Красноярский край (320 автомобиля) и Самарская область (297 автомобилей).

Практически нет люкс-каров на дорогах Ненецкого и Чукотского автономных округов. Там зарегистрировано по три люксовых автомобиля.

С 2025 года ставки транспортного налога в Новосибирской области увеличатся на 10%. Соответствующий закон на октябрьской сессии приняли депутаты регионального парламента.

Для автомобилей с мощностью двигателя до 100 л. с. ставка вырастет с 10 до 11 руб. на одну лошадиную силу. Для машин с мощностью двигателя от 100 до 150 л. с. она увеличится с 15 до 16,5 руб. Ставка налога для автомобилей с двигателем от 150 до 200 л. с. до пяти лет меняться не будет, изменение коснется только машин с возрастом от пяти до 10 лет (с 37 до 41 руб.) и свыше 10 лет (с 25 до 27,5 руб.).

О том, что в регионе планируют внедрить механизм ежегодного повышения ставки транспортного налога, стало известно в сентябре текущего года в ходе заседания транспортного комитета регионального парламента. Минфин региона предложил привязать ставку к стоимости литра бензина. По расчетам Минфина за счет такой индексации, по сравнению с действующим нормативом, в бюджет региона дополнительно поступят 224 млн рублей. В последний раз индексация транспортного налога проводилась в 2021 году.

По данным УФНС по Новосибирской области максимальная сумма транспортного налога за 2023 год, исчисленная физическому лицу, составила 310 500 рублей за автомобиль марки ФЕРРАРИ, юридическому лицу — 275 310 рублей за автомобиль марки MERCEDES-BENZ GLS-CLASS.

Ранее редакция сообщала, что более пяти миллиардов рублей по налогам на имущество начислили новосибирцам. Это на 200 миллионов больше, чем годом ранее.