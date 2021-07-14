Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

Как отмечается в исследовании Авито Авто, продажи кроссоверов и внедорожников с пробегом в Новосибирской области за квартал выросли на 32%, а за год – на 101%. Средняя цена подержанного автомобиля сегмента SUV в регионе составила во II квартале 2021 года 882000 рублей – на 10,9% больше, чем в предыдущем квартале и на 42,3% больше, чем год назад.

Самые востребованные автомобили сегмента SUV в Новосибирской области в порядке убывания: Toyota, Nissan, Lexus, Honda и Mitsubishi.

Самым продаваемым на вторичном авторынке автомобилем сегмента SUV в регионе по итогам II квартала 2021 года стал Toyota RAV4. Средняя цена подержанного автомобиля этой модели за год выросла на 74,3%, составив во II квартале 2021 года 1 220 000 рублей.

На втором месте в рейтинге Subaru Forester со средней ценой в регионе 600 000 рублей. Третью строчку занимает ВАЗ (LADA)4×4 (Нива) (средняя цена в регионе – 150 000 рублей), четвертую – Lexus RX (средняя цена в регионе – 1 100 000 рублей). Замыкает топ-5 Toyota Land Cruiser Prado, подержанный автомобиль этой модели обходится покупателям в Новосибирской области в среднем в 1 815 000 рублей.