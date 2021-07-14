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Конфликт с мусорным полигоном неизбежен

  • 14/07/2021, 14:31
Автор:
Новости Новосибирска
В ходе прямой линии новосибирцы поинтересовались у главы региона, когда будет решен вопрос с мусорными полигонами.

— Несмотря на то, что эта тема болезненная и всегда беспокоит жителей, нужно исходить из ситуации, что полигоны нам нужны, вместе с мусоросортировочным заводами. Сортировка позволяет значительно сократить те отходы, которые потом захораниваются на полигонах, но без полигонов все–равно никуда не деться. У существующих ресурс не бесконечен. Некоторые из них завершают работу через 2-3 года, —пояснил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время прямой линии.

Он отметил, что полигоны в любом случае нужно строить по современным технологиям, с соблюдением всех требований экологической безопасности. Но для этого нужно решить вопрос с выбором места расположения.

— Здесь сразу возникают полярные мнения. У кого-то полигон все-равно окажется рядом с дачей, а кто-то будет потирать руки, что «далеко и слава Богу». Какие бы не были конфликты, но полигоны придется строить, — подчеркнул губернатор. — Для этого создана соответствующая программа с общественным обсуждением, выбором площадки, обсуждением альтернатив. Я уже неоднократно призывал общественников: если вам не нравится место — выберете и предложите другое. Если оно подходит по гидрологии, геологии, транспортной доступности, то мы будем его смотреть, проводить общественное обсуждение, тщательные изыскания, экспертизу.  Но какое бы место общественники не выбрали для полигона все равно рядом кто-то будет жить.

Напомним, сейчас рабочим вариантом является размещение второго мусорного полигона недалеко от села Плотниково. Правительство Новосибирской области приняло решение начать геологические изыскания и другие экспертизы на земельном участке в 270 га  для определения возможности расположения на нем полигона ТКО с мусоросортировочным комплексом в рамках реализации концессионного соглашения.

Напомним, в рамках государственно-частного партнерства предусмотрено строительство и запуск двух новых полигонов и мусорообрабатывающих комплексов на территории Новосибирского района. Министерство ЖКХ и энергетики региона в 2016 году заключило концессионное соглашение для создания и эксплуатации новых полигонов с ООО «Экология-Новосибирск». В связи с несоответствием предварительно выбранного земельного участка под строительство правобережного концессионного объекта и ряда юридических и экономических обстоятельств концессионное соглашение было приостановлено. Всего на территории сибирских регионов за последние 2 года введены в эксплуатацию 5 объектов обработки твердых коммунальных отходов, действует 31 региональный оператор. Охват населения услугой по вывозу мусора в среднем увеличился с 75 до 95%.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : утилизация мусора Полигон Плотниково мусорная концессия


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