В июне цены на новые автомобили выросли у семи брендов

С 1 по 15 июня 2025 года семь марок новых автомобилей, официально представленных на российском рынке, изменили цены. Об этом сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ», ссылаясь на мониторинг сайта «Цена Авто». У двух брендов некоторые модели подорожали, у пяти – подешевели.

В начале месяца Solaris снизил цены на версии с механической коробкой передач. Седан HS 2024 года в комплектациях Active Plus 1.4, Active Plus 1.6 и Comfort подешевел на 90 тысяч, или 4,4–4,5%. Седан KRS 2025 года в версиях Comfort и Luxe AV с двигателем 1,6 (123 л.с.) стал доступнее на 120–180 тысяч, или 5,8–8,3%. Кросс-хэтчбек KRX 2025 года потерял в цене 221–281 тысячу, или 10,1–12,4%.

Оба кроссовера в комплектации Comfort теперь стоят 1 960 000 рублей, а в версии Luxe AV — 1 980 000 рублей. Модель HC 2025 года в комплектации Family с двигателем 1,6 л (121 л.с.) и полным приводом подешевела на 114 тысяч (-3,9%) и теперь оценивается в 2 799 000 рублей.

SWM увеличил цены на все свои модели. Стоимость кроссовера G01 выросла на 200 тысяч рублей, что составляет 10,2–11,4%. Теперь его можно приобрести за 1 954 500–2 125 500 рублей. Модель G01F подорожала на 233 тысячи рублей, что составляет 10,5–10,9%. Цена на этот кроссовер теперь варьируется от 2 367 000 до 2 449 500 рублей. Кроссовер G05 Pro стал дороже на 260,5 тысячи рублей, что составляет 13,6–14,4%. Его цена теперь составляет 2 064 500–2 174 500 рублей.

Компания Sollers также повысила цены на легкие коммерческие автомобили Atlant. Различные модификации этого семейства (автобус, бортовой, грузопассажирский, изотермический, промтоварный, рефрижератор, цельнометаллический) подорожали на 194 тысячи рублей, что составляет 4,5–5,7%. Теперь их стоимость варьируется от 3 619 000 до 4 494 000 рублей.

Haval снизил цены на новые модели M6, Dargo и Dargo X. Кроссовер M6 подешевел на 100 тысяч рублей (4,3–4,6%), его стоимость теперь составляет 2 079 000–2 199 000 рублей. Dargo стал доступнее на 150 тысяч рублей (4,2–4,9%), его цена варьируется от 2 899 000 до 3 449 000 рублей. Столько же потерял в цене и Dargo X (4,2–4,5%), который теперь можно приобрести за 3 199 000–3 399 000 рублей.

Бизнес-седан Chery Arrizo 8 в комплектации Active стал дешевле на 90 тысяч рублей (-3,1%), его новая цена — 2 810 000 рублей. В версиях Prime, Ultra Black и Ultra модель подешевела на 100 тысяч рублей (3,0–3,2%), и теперь их стоимость составляет 3 000 000, 3 210 000 и 3 230 000 рублей соответственно.

Гибридный внедорожник ROX 01 в версиях Family Edition и Business Lounge Edition также потерял в цене. В Family Edition скидка составила 953 тысячи рублей (-10,4%), а в Business Lounge Edition — 1 миллион 3 тысячи рублей (-10,7%). Новые цены — 8 216 000 и 8 376 000 рублей соответственно.

Компания GAC, напротив, повысила цену на кроссовер GS8 в спецверсии GX Traveller. Автомобиль подорожал на 50 тысяч рублей (+1%), его новая стоимость — 4 999 000 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что средняя стоимость нового авто в Новосибирской области выросла до 3,9 млн рублей. Однако некоторые модели стали доступнее.