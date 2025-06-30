Названы самый популярный автомобиль у бумеров и зумеров

Миллениалы и поколение X предпочитают кроссоверы, зумеры — бюджетные седаны. Зумеры (13–30 лет) чаще выбирают Lada Granta, но предпочитают новые модели, в то время как зумеры довольствуются машинами старше десяти лет. Они также интересуются гибридными и электрическими авто, но из-за финансовых ограничений выбирают бензиновые. Зумеры чаще других выбирают автомобили старше пятнадцати лет (39%).

Исследование «Авто.ру» показывает, что зумеры стремятся к ярким эмоциям и интересуются купе, кабриолетами и родстерами. Миллениалы (29–44 года) предпочитают подержанные BMW 5-й серии и Toyota Camry.

Поколение X (45–59 лет) ценит дизельные двигатели и вместительные автомобили, выбирая кроссоверы (48,2%) и минивэны, а лидером среди предпочтений остаётся Toyota RAV4.

Бумеры (от 60 лет) предпочитают знакомые марки, такие как Lada Granta и Vesta, а также классические модели 2107 и «Нива», и ценят простоту в обслуживании. На втором месте у них Toyota.

Ранее редакция сообщаоа о том, что Госдума повысила штрафы за игнорирование требований полиции. За отказ остановить автомобиль предусмотрен штраф в размере до 10 тысяч рублей.