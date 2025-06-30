Штормовое предупреждение из-за ливней с грозами объявлено в Новосибирске

Жителей Новосибирска и области предупредили о грозах и ливнях. Грозовой фронт пришел в город сегодня.

— Синоптики прогнозируют, что до конца дня 30 июня, и следующие сутки, 1 июля по Новосибирской области ожидаются местами сильные дожди, грозы, сильные ливни, крупный град и усиление ветра до 18-23 метров в секунду, — говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.

Во время грозы могут случиться обрывы линий связи и электропередач. Деревья и слабо закрепленные конструкции могут упасть, а кровли зданий — сорваться. Риск ДТП также возрастает.

Спасатели МАСС рекомендуют во время грозы не выходить на улицу, закрыть окна и балконы, убрать с открытых мест легкие предметы. Купаться во время грозы строго запрещено — это опасно для жизни.

Ранее редакция сообщала о том, что аномальную жару прогнозируют летом в Новосибирской области. При этом осадки ожидаются в пределах нормы.