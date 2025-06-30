Новосибирцы оформили по «дачной амнистии» более 240 тысяч объектов недвижимости

Жители Новосибирской области оформили по так называемой «дачной амнистии» права на 140 тысяч земельных участков и свыше 70 тысяч жилых и садовых домов. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра. Только с января по май 2025 года на государственный кадастровый учет поставлено 2 878 жилых домов из деревянных конструкций (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 33,6%).

Напомним, Федеральный закон № 93-ФЗ был подписан 30 июня 2006 года. Он устанавливает упрощённый порядок оформления прав граждан на земельные участки и отдельные виды зданий и сооружений, построенные до 2004 года. К ним относятся дачные и садовые дома, гаражи и хозяйственные постройки. При таком порядке не требуются разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Стоит отметить, что изначально предполагался ограниченный срок действия закона. Но с тех пор он неоднократно продлевался. На данный действие закона продлено до марта 2031 года.

После окончания дачной амнистии недвижимость, возведенная без разрешения, может быть признана самостроем и снесена по решению суда.

Ранее редакция сообщала, что определены критерии для изъятия земельных участков у новосибирцев.