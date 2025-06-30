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Новосибирцы оформили по «дачной амнистии» более 240 тысяч объектов недвижимости

  • 30/06/2025, 16:00
Автор: Оксана Мочалова
Новосибирцы оформили по «дачной амнистии» более 240 тысяч объектов недвижимости
Закон был подписан 30 июня 2006 года

Жители Новосибирской области оформили по так называемой «дачной амнистии» права на 140 тысяч земельных участков и свыше 70 тысяч жилых и садовых домов. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра. Только с января по май 2025 года на государственный кадастровый учет поставлено 2 878 жилых домов из деревянных конструкций (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 33,6%).

Напомним, Федеральный закон № 93-ФЗ был подписан 30 июня 2006 года. Он устанавливает упрощённый порядок оформления прав граждан на земельные участки и отдельные виды зданий и сооружений, построенные до 2004 года. К ним относятся дачные и садовые дома, гаражи и хозяйственные постройки. При таком порядке не требуются разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Стоит отметить, что изначально предполагался ограниченный срок действия закона. Но с тех пор он неоднократно продлевался. На данный действие закона продлено до марта 2031 года.

После окончания дачной амнистии недвижимость, возведенная без разрешения, может быть признана самостроем и снесена по решению суда.

Ранее редакция сообщала, что определены критерии для изъятия земельных участков у новосибирцев.

Фото редакции, автор- Ростислав Нетисов

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Рубрики : Общество Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : дачная амнистия


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