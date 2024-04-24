В России предложено снизить полную стоимость потребкредита почти в три раза

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, которым предусмотрено снижение максимального значения полной стоимости потребительского кредита до 100% годовых вместо 292%. Документ размещен на сайте Госдумы.

Инициаторы законопроекта считают, что это позволит снизить кредитную задолженность населения перед банками и микрофинансовыми организациями, а также улучшить благосостояние населения Российской Федерации.

— Согласно данным Центрального Банка Российской Федерации, по состоянию на сентябрь 2023 года суммарная задолженность россиян перед банками составляет 30,22 триллиона рублей. Общий размер просроченной задолженности по отношению к началу 2023 года увеличился с 1,08 триллиона рублей до 1,11 триллиона рублей, а средний размер просроченного кредита на одного заемщика достиг 20,4 тысячи рублей, — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что в сфере потребительского кредита, выданного микрофинансовыми организациями отмечен резкий рост количества клиентов за 2023 год.

— Портфель микрозаймов по итогам третьего квартала 2023 года превысил 348 млрд. рублей, что зафиксировано как рекордный показатель для микрофинансовых организаций — данная величина на 18,2% больше, чем за тот же период прошлого года, — констатируют авторы.

Они уверены, что увеличение долговой нагрузки, опережающее рост доходов населения, а также существующая норма в 292% значения полной стоимости потребительского кредита оказывают негативное влияние на финансовое положение граждан и в долгосрочной перспективе понижают уровень потребительского спроса и благосостояния.

— Данная тенденция приводит к тому, что граждане вынуждены обращаться за вторыми и третьими займами для погашения предыдущих задолженностей. Количество заемщиков с тремя и более ссудами только за первую половину 2023 года увеличилось на 14,3% и достигло 11,2 млн человек, а категория заемщиков с двумя кредитами за тот же период выросла на 7,5% и достигла 10 млн по состоянию на 1 июля нынешнего года, — говорится в пояснительной записке.

При этом, депутаты указывают на то, что общая прибыль микрофинансовых организаций после уплаты налогов за I квартал превысила показатели прошлого года на 85% и составила 6,16 млрд рублей.

Согласно ежемесячному обзору ЦБ РФ «О развитии банковского сектора», чистая прибыль банковского сектора составила 2,4 трлн. рублей. Это практически такой же результат. Как в 2021 году, который был рекордным для банков.