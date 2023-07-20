В Новосибирской области не хватает кибербезопасников с опытом

В Новосибирской области самыми «дефицитными» остаются специалисты по кибербезопасности с большим опытом работы, в том числе с опытом руководства. Об этом сообщает пресс-служба Зарплата.ру с ссылкой на собственное исследование, в котором работодателям предлагалось ответить на вопрос, каких айтишников будет трудно нанять в ближайшие три месяца.

Вторыми по степени необходимости стали сетевые инженеры, третьими — специалисты по цифровой трансформации.

— Сильнее всего новосибирские компании будут нуждаться в ИТ-управленцах, а также в специалистах уровня middle (с опытом от 2-4 лет), младших специалистах, специалистах уровня senior, — говорится в сообщении.

В 42% новосибирских компаний нет программы повышения квалификации для ИТ-специалистов. Собственные внутренние программы есть у 22%; 19% сотрудничают с онлайн-школами, 17% — с вузами, где сотрудники могут пройти курс ДПО. ИТ-стажеров берут 38% компаний, в 62% такой практики нет.

Ранее редакция сообщала о том, что дефицит кадров в Новосибирской области обновил исторические показатели.