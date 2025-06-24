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Названы три автомобиля, чаще всего попадающих в ДТП в России

  • 24/06/2025, 10:00
Автор: Артем Рязанов
Названы три автомобиля, чаще всего попадающих в ДТП в России
Самая большая проблема при покупке авто после аварии — это повреждение каркаса

На российском рынке автомобилей выявлено 11,2 тысячи машин с аварийным прошлым. Это 63% от всех машин, проверенных через сервис «Автокод» в последний весенний месяц.

На первом месте антирейтинга — Toyota. Проверки выявили 1081 ДТП с участием этой марки. Второе место заняла LADA (ВАЗ) — 896 аварий. Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz с 840 дорожными происшествиями.

В десятку самых аварийных марок попали:

  • KIA – 839 случаев;
  • Hyundai – 775 случаев;
  • BMW – 744 случая;
  • Volkswagen – 678 случаев;
  • Nissan – 582 случая;
  • Audi – 489 случаев;
  • Skoda – 417 случаев.

Среди разбитых машин были как люксовые модели, так и автомобили массового сегмента.

Топ-5 моделей автомобилей после ДТП:

  1. KIA Rio – 465 штук;
  2. Hyundai Solaris – 458 штук;
  3. Volkswagen Polo – 416 штук;
  4. Mercedes-Benz E-Class – 353 штуки;
  5. BMW 5 – 318 штук.

– Самая большая опасность при покупке автомобиля после ДТП – это повреждение силовых конструкций. Мы говорим о повреждениях рамы, лонжеронов, чашек, стоек, то есть всей несущей части, – говорит Игорь Шагапов, профессиональный автоподборщик.

Эксперт утверждает, что даже при качественном восстановлении автомобиля после аварии, в случае повторного ДТП, даже небольшого, машина не сможет обеспечить надежную защиту водителя и пассажиров. Автомобили можно отремонтировать качественно, но это не будет заводской ремонт. В сервисных центрах часто остаются непрокрашенные участки или те, что обработаны плохо. Это может вызвать коррозию, ржавчину и быстрый износ скрытых деталей.

– Кроме того, автомобиль после ДТП будет менее ликвиден. На это влияет множество факторов: популярность марки и модели, пробег, количество владельцев и, конечно, история ДТП. Поэтому перед покупкой важно проверить авто на ремонты, перекрасы или скрытые повреждения, – заключает Шагапов.

Ранее редакция сообщала о том, что в России анонсировали новые меры поддержки автопрома. Власти пытаются стимулировать покупателей выводить деньги с депозитов для покупки машин.

Источник фото: Freepik / Автор — standret

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : рейтинг ДТП автомобили


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