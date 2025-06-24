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Жителям Новосибирска с марта 2026 года поменяют дни оплаты за ЖКХ

  • 24/06/2025, 11:00
Автор: Артем Рязанов
Жителям Новосибирска с 1 марта 2026 года поменяют дни оплаты за ЖКХ
Законодатели рассчитывают, что это сократит просрочку по платежам за коммуналку

С 1 марта 2026 года жители Новосибирской области будут платить за услуги ЖКХ в новые даты: последним днем для оплаты станет 15-е число каждого месяца, а не 10-е, как сейчас.  Соответствующий закон приняли накануне в Госдуме.

Документ, который разрабатывали с 2023 года, также меняет сроки предоставления платежных документов. Теперь их будут выдавать с 1-го по 5-е число месяца.

Как ранее пояснил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, эти изменения направлены на облегчение жизни граждан. Зарплаты многих приходят 12-го или 15-го числа, и новый порядок позволит людям избежать просрочек и начисления пени.

Кроме того, в документе указано, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) должна будет размещать в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) данные об исполнительных производствах по взысканию долгов за коммунальные услуги.

Председатель правления Союза управляющих компаний «ЕДИНСТВО» Александр Синица отметил, что такое изменение никак не повлияет на количество просрочек по платежам ЖКХ.

— Ни каким образом данная инициатива не снизит число просрочек. Люди всегда знали, к какому времени нужно было платить. Эти даты были годами и десятилетиями. Тот, кто настроен платить, всегда платит. А тот, кто не хочет платить, то ему хоть 20-е число ставь, оплаты не будет, — отметил Синица.

Стоит отметить, что в 2024 году собираемость взносов по капремонту в Новосибирской области составила 95,4%. Задолженность, накопленная более трех лет назад, стабильно снижается. В прошлом году регоператор подал в суды свыше 27 тысяч заявлений о взыскании долгов на сумму 237 миллионов рублей. Большинство этих средств уже погашены. Благодаря сотрудничеству с судебными приставами удалось сократить сроки взыскания задолженности с 12 до 4 месяцев. На 2025 год планируется подать в суды более 40 тысяч заявлений на сумму 350 миллионов рублей.

Напомним, с 1 июля 2025 года в Новосибирской области изменятся тарифы на коммунальные услуги. Коммунальные платежи вырастут на 13,5%. В Новосибирске холодная вода, газ и водоотведение подорожают на 11,9%, горячая вода — на 12,1%, электроэнергия и отопление — на 12,6%, а вывоз ТКО — на 5,7%.

Кубометр холодной воды подорожает до 29,3 рубля, а водоотведение — до 23,75 рубля. Если вы потребляете менее 3900 кВт/ч в месяц, стоимость электроэнергии вырастет до 4,12 рубля.

С 1 июля по 31 декабря 2025 года стоимость вывоза одного кубометра ТКО составит 461 рубль 46 копеек за кубический метр. Ежемесячная плата за одного человека — 91 рубль 52 копейки.

ООО «НТСК» сообщает, что с 1 июля 2025 года тепловая энергия подорожает до 2303,20 рублей за гигакалорию с учётом НДС. До этого, с 1 января по 30 июня 2025 года, цена за Гкал составляла 2101,91 рубль.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске массовая индексация пенсий начнётся с 1 августа. Пересчет произойдет автоматически на основе накопленных баллов.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : оплата жкх


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