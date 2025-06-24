Зернотрейдеры Новосибирска начали покупать вагоны-зерновозы

Новосибирские зернотрейдеры и элеваторы расширяют инфраструктуру, чтобы обеспечить вывоз сельхозпродукции за пределы региона, в том числе на экспорт. Об этом заявил министр сельского хозяйства области Андрей Шинделов.

— Наши элеваторы и зернотрейдеры обращаются в лизинговые компании для приобретения зерновозов не в виде открытых вагонов, а контейнеров, которые соответствуют мировым требованиям. Они занимаются наращиванием своей подвижной и материально- технической базы, чтобы переваливать и обрабатывать зерно, — пояснил чиновник.

Кроме того, в Купино инвестор сейчас строит свой подъездной тупик. На многих элеваторах региона уже есть своя материально-техническая база по перевалке зерна. На элеваторах в Карасуке и Татарске размещено оборудование по переработке зерновых и технических культур.

— Мы работаем с РЖД, чтобы увеличить квоты для экспортеров, чтобы попадать в четкие коридоры и временные регламенты, чтобы наши аграрии могли увеличивать объемы производства, расширять ассортимент, — отметил Шинделов.

Генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт» (Один из крупнейших зернотрейдеров региона. — Ред.), вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель комитета по сельскому хозяйству Сергей Соколов в разговоре с корреспондентом Infopro54 подтвердил, что такой тренд есть. Первые 45 вагонов-зерновозов (хопперов), заказанных компанией, в регион уже поступили.

— Спрос есть, поскольку лизинг субсидируется государством, его эффективная ставка — около 9% годовых. Получателем таких вагонов может быть сельхозтоваропроизводитель, предприятие первичной и последующей переработки зерна, предприятия, осуществляющие хранение зерна. Соответственно, перевозится собственная грузовая база, тарифы не поднимаются от сезонного спроса на услуги коммерческих владельцев вагонов. В этом положительный эффект для всей отрасли, — уверен Соколов.

На сегодняшний день в регионе работают 30 элеваторов, из них 21 — линейный. Их совокупная емкость хранения — 863 тысячи тонн зернового материала. С учетом складских помещений агропредприятий в регионе единовременно могут храниться 5 млн 41 тысяча тонн зернового материала.

По данным Минсельхоза, в 2024 году регион занял первое место в СФО по экспорту продукции АПК, обеспечив более трети (30,8%) от общего объема аграрного экспорта округа. В 2024 году из Новосибирской области экспортированы 2198,2 тысячи тонн продукции АПК, что на 20% больше, чем в 2023 году. Основу экспорта составляют зерновые, масличные и зернобобовые культуры (пшеница, ячмень, лен, рапс, гречиха, кукуруза, соя, подсолнечник), а также продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (кондитерские изделия, продукты перемола, напитки).

В 2024 году новосибирская продукция АПК поставлялась в 55 стран. Ключевыми направлениями отгрузок являются страны Юго-Восточной и Средней Азии: Китай, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Вьетнам, Индия, Монголия, также значителен экспорт в Турцию и на Кубу. В 2024 году появились 7 новых направлений экспорта: Египет, Бангладеш, Пакистан, Ирак, Бенин, Черногория, Филиппины. Первые партии гороха были поставлены в Индию, пшеницы — на Кубу, ячменя — в Ливию и Иран, пшеницы — в Республику Корея.

Ранее редакция сообщала о том, что в январе–апреле 2025 года погрузка зерна на Западно-Сибирской железной дороге выросла в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,8 млн тонн.