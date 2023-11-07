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Названы застройщики-лидеры по текущему строительству в Новосибирске

  • 07/11/2023, 10:02
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Названы застройщики-лидеры по текущему строительству в Новосибирске
На них приходится почти половина объема текущего строительства всех застройщиков региона.

По состоянию на 1 ноября 2023 года ГК «Расцветай» сохранила лидерство среди застройщиков Новосибирской области по текущему строительству: 612 907 кв. метров. Компания уменьшила объем текущего строительства на 28 199 кв. метров (с 641 106 кв. метров), при этом уменьшив долю на рынке до 14,34% (было 15,09%), отмечают аналитики Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ). В строительстве у девелопера — 11 жилых комплексов, в которых возводится 50 многоквартирных домов и 1 дом с апартаментами.

На втором месте, уступая почти в два раза по объему строительства, идет «Брусника» — 375 423 кв метра. Ранее компания также находилась на втором месте в топ-10 по текущему строительству. Компания уменьшила долю на рынке до 8,79% (было 8,84%).

Замыкает тройку лидеров Энергомонтаж. Застройщик поднялся на одну строчку в рейтинге. Компания увеличила объем текущего строительства до 150 071 кв. метров (на 22 940 кв. метров) и долю на рынке — до 3,51% (было 2,99%).

На тройку лидеров приходится 1,14 млн кв. мет ров, или 26,64% строящегося жилья в регионе.

В топ-10 также вошли ГК КПД-ГАЗСТРОЙ (143 440 кв. метров), ГК ВИРА ГРУПП (120 184 кв. метра) СЗ «Дар» (111 676 кв. метров), ГК СМСС (88 032 кв. метра), ГК SG Development (83 374 кв. метра), ГК Капитал Инвест НСК (82 812 кв. метра) и ГК ПСФ (82 524 кв. метра).

Отмечается, что всего десятка крупнейших девелоперов Новосибирской области на 1 ноября 2023 года возводит 1,85 млн кв. метров жилья (43,30% от объема текущего строительства всех застройщиков региона). Месяцем ранее эти же компании имели в текущем строительстве 1,87 млн кв. метров жилья (43,94%).

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске за девять месяцев сдано в эксплуатацию 1 млн 150 тысяч кв метров жилья.

Фото: freepik.com, freepik

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : Топ-10 текущее строительство новостройки Новосибирска недвижимость


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