Дом на колесах продается за 1,3 миллиона рублей в Новосибирске

Новосибирец продает дом на колесах за 1,375 миллиона рублей. Объявление размещено на сайте «Авито».

— Без пробега по России, — говорится в сообщении.

Дом представляет из себя прицеп к автомобилю со спальным местом, санузлом с горячей и холодной водой, кухней с плитой, раковиной и холодильником. На холодное время года предусмотрено отопление. Отдельного говорится о тамбуре-палатке, которая идет в подарок.

Причину продажи продавец не уточняет.

Отмечается, что прицеп из Великобритании, а произведен был в 2007 году. Дом на колесах можно приобрести в Советском районе Новосибирска. Объявление посмотрело уже почти 3 тысячи человек.

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