В зоне СВО погиб Евгений Чайка из Новосибирской области

Житель Краснозерского района Евгений Чайка погиб в зоне СВО. Он отправился туда добровольцем, когда мобилизовали его брата. Об этом сообщает паблик «Новосибирск скорбит» в ВКонтакте.

Чайка был уроженцем села Полойка. Мужчина был участником чеченской военной кампании.

― В зоне СВО был ранен, но после лечения снова вернулся на специоперацию. Погиб 29 октября 2023 года под Донецком при выполнении служебных обязанностей, ― говорится в сообщении.

Церемония прощания состоится сегодня на родине Евгения Чайки в селе Полойка.

Напомним, что 6 ноября в селе Новошмаково Черепановского района Новосибирской области простились с сержантом Виталием Ерешко. В период частичной мобилизации одним из первых вызвался добровольцем в зону СВО. У Виталия остались жена и малолетний сын.

Ранее редакция сообщала о том, что в зоне СВО погиб Александр Готманов из Новосибирска.