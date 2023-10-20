В Новосибирске за девять месяцев сдано в эксплуатацию 1 млн 150 тысяч кв метров жилья

За 9 месяцев 2023 года в Новосибирске сдано в эксплуатацию 1 млн 150 тысяч квадратных метров жилья. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель мэра Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев. Он уточнил, что план, поставленный на этот год, составляет 1,3 млн кв. метров.

— Нет сомнений, что плановые показатели мы выполним, — констатировал он.

По прогнозу профильного департамента мэрии, в 2024 году ввод жилья достигнет 1,4 млн квадратных метров.

Кроме того, городские власти намерены завершить расселение жилья, признанного аварийным к 1 января 2017 года.

— В целом по программе регионы должны сделать до 2025 года, но мы взяли обязательства совместно с правительством Новосибирской области выполним полном объеме. В этом году мы расселим на территории города 94 аварийных дома, — отметил Алексей Кондратьев.

В 2022 году в Новосибирске введено в эксплуатацию 1 млн 231 тыс. 614 кв. метров жилья. В среднем по городу ввод жилой площади на одного жителя составил 0,76 кв. метра. 1 млн 33 тыс. 349 кв. метров (93 дома, 20143 квартиры) — площадь возведенного многоэтажного жилья. Больше всего жилых метров многоквартирного жилья — 284 124 и 203 424 — возведено в Ленинском и Октябрьском районах соответственно.

Ранее редакция рассказывала, в Новосибирской области введено более 2 млн кв. метров жилья.