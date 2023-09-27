НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей депутаты предложили отменить

Депутаты фракции ЛДПР внесут на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает меньше 30 тыс. рублей в месяц, передает ТАСС.

Авторы инициативы хотят внести изменения в ст. 217 Налогового кодекса РФ. По их мнению, это позволит сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни.

Либерал-демократы уверены, сумма в 30 тыс. рублей — оптимальный порог для отмены НДФЛ: она почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда, поэтому такого рода господдержка «станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан».

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту, на сегодняшний день невозможно определить точную сумму денежных средств, которая потребуется для компенсации выпадающих доходов, так как нет точных данных о количестве граждан, чья заработная плата финансируется из федерального бюджета и бюджетов регионального и местного уровней, чей размер не превышает размер 30 тыс. рублей.

Однако в правительстве РФ посчитали проект недоработанным, так как воспользоваться мерой смогут не только малоимущие. В кабмине считают, что положения законопроекта не связывают право на получение указанного освобождения с общим уровнем дохода налогоплательщика, включая доходы от иных видов деятельности. Следовательно, воспользоваться налоговой льготой смогут, в том числе налогоплательщики, не относящиеся к малоимущим.

Напомним, что сегодня НДФЛ составляет 13% для граждан с годовым доходом до пяти миллионов рублей, 15% — для тех, кто зарабатывает выше этой суммы.

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