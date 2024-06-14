Не чиновница: Анна Терешкова попрощалась с коллегами из мэрии Новосибирска

Анна Терешкова простилась со своими коллегами из мэрии Новосибирска.

— Не чиновница! Ура! Дорогие друзья! Всё время работы в мэрии я не любила слово «чиновник»! Очень сухое и серое слово, — написала Терешкова в своем Телеграме-канале.

По словам экс-чиновницы, она изо всех сил старалась быть человеком. Сейчас отпуск, в который Терешкова уходила перед увольнением из мэрии по собственному желанию, закончился. Она будет заниматься улучшением города в другом статусе.

Напомним, что в 2019 году Анна Терешкова заняла пост вице-мэра Новосибирска. До этого с 2014 года занимала должность начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска. О своем уходе с поста она сообщила в соцсетях в мае.

Ранее редакция сообщала о том, что Анна Терешкова рассказала о своих планах после ухода из мэрии Новосибирска.