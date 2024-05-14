«Не хотелось бы предавать свой город»: Анна Терешкова рассказала о своих планах после ухода из мэрии Новосибирска

Анна Терешкова, накануне заявившая об уходе с должности вице-мэра Новосибирска, планирует работать в родном городе.

— Есть ряд предложений, я их обязательно рассмотрю. Но сначала хочу, как мечтал мой муж на протяжении этих 10 лет, побыть дома, с семьей, — отметила в беседе с Infopro54 Анна Васильевна.

Собеседница пояснила, что взяла месяц отдохнуть. Она подчеркнула, что не хочет покидать Новосибирск.

— Тяжело предать свой город, не хотелось бы. Поэтому предложения извне не буду рассматривать, — добавила экс-чиновница.

Напомним, об уходе Анны Терешковой с должности вице-мэра Новосибирска стало известно из ее постов в социальных сетях.

— Я приняла трудное решение завершить работу в мэрии Новосибирска. Говорить о том, сколько всего мы сделали за 10 лет, наверное, нет смысла. Лучше и точнее горожан никто не оценит, — написала она на своей странице в «ВКонтакте».

Терешкова отметила, что удалось ей сделать за 10 лет работы в городской администрации и поблагодарила команду, с которой она трудилась.