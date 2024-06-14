Более 1,2 тысячи человек за неделю пострадали от клещей в Новосибирской области

За неделю с 5 по 11 июня в Новосибирской области от укусов клещей пострадали 1245 человек.

Наибольшая активность клещей была зафиксирована в следующих районах: Новосибирском (256 случаев), Мошковском (123 случая) и Тогучинском (107 случаев). В столице Сибири клещи чаще кусали людей в Заельцовском районе (69 случаев), Советском районе (54 случая) и Калининском районе (26 случаев). Также 53 жителя области были укушены клещами в других регионах.

Всего с начала текущего эпидемического сезона в медицинские учреждения региона по поводу укусов клещей обратились уже 8010 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что двух детей госпитализировали в Новосибирске после укуса клеща.