Не дала денег на водку: мигрант сбросил свою дочь с 5 этажа в Новосибирске

В Новосибирске мужчина попытался расправиться с дочерью и сбросил ее с балкона квартиры на 5 этаже. ЧП произошло в одном из домов на улице Чигорина в Кировском районе города в мае 2023 года. 45-летний мигрант в состоянии алкогольного опьянения потребовал деньги у своей дочери на «продолжение банкета».

— Девушка отказала отцу, пояснив, что не денег у нее нет, на что глава семейства среагировал агрессивно — в адрес дочери посыпались угрозы расправой, — сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах.

Мужчина схватил дочь и стал душить, однако девушке удалось вырваться. Агрессор схватил ее за волосы и несколько раз ударил кулаком в лицо.

В это время в квартиру забежала соседка, услышавшая крики о помощи. Пока «кухонный боец» отвлекся на непрошенную гостью, его жертва, спасаясь от кулаков отца, выскочила на балкон. Там девушка перелезла за парапет в надежде, что отец остановится и перестанет ее преследовать. Однако разгневанный родитель ворвался на балкон, отцепил руки дочери от перил, подержал ее над землей и, игнорируя ее мольбы о пощаде, отпустил.

— От удара о землю с высоты 5 этажей потерпевшая получила многочисленные травмы, среди которых перелом нескольких позвонков и закрытый перелом лодыжки, — добавил собеседник.

19 января 2024 года Кировский районный суд Новосибирска огласил приговор мигранту-садисту.

— Мунавваров признан виновным в покушении на убийство. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщила Infopro54 старший помощник руководителя СУ СК РФ по связям со СМИ Елена Коновалова.

Ранее редакция сообщала о том, что в семье нелегальных мигрантов истязали годовалую девочку. Спустя время ребенок умер и тайно был похоронен во дворе частного дома в Октябрьском районе Новосибирска.