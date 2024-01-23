Новосибирцу грозит 20 лет тюрьмы за убийство знакомой, которая пришла к нему в гости

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве, совершенном с особой жестокостью в Новосибирске. Обвиняемым выступает местный 45-летний житель.

— По версии следствия, обвиняемый и потерпевшая совместно распивали спиртные напитки в квартире в доме по улице Станиславского в Ленинском районе, — говорится в сообщении прокуратуры по Новосибирской области.

В ходе распития алкоголя возник незначительный конфликт. Обвиняемый схватил в руки пустую бутылку и стал избивать гостью. В ход также пошли кулаки и ноги. Мужчина бил женщину по голове, шее и телу. Эксперты насчитали на погибшей более 62 ударов.

— От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, — прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Уголовное дело будет направлено суд. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что 60 тысяч заплатят девушке за укус бродячего пса в Новосибирске.