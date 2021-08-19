Не дело следователей — быть стороной в исторической дискуссии

— Прочитал обсуждение «дела историка Сергея Чернышова» по поводу вызова в СК из-за его высказываний в отношении конкретных исторических деятелей России. Прочитал многие комментарии и суждения. Хотел бы сказать, что на самом деле здесь не один вопрос, а два. И, на мой взгляд, их надо развести и разделить.

Первый — это сам факт вызова историка в СК за «слова» по истории, пояснения по историческим темам.

Второй — это оценка, мнение и интерпретация данным историком событий древности и исторических деятелей тех времен.

И если по первому вопросу, солидаризируемся, что СК не должен быть стороной в деле, это может быть в рамках дискуссии. Но это вовсе не означает, что следует признать правоту Сергея по второму вопросу. Моральная поддержка и солидарность в первой части не означают такой во второй части. Я считаю, что он может быть не прав в оценках, но это вовсе не означает, что за это надо человека преследовать.

Касаясь второй части, хотел бы сказать, что действительно серьезный историк в своих исследованиях и оценках должен пользоваться научными принципами в исторической науке, иначе это уже не история, а в лучшем случае публицистика. Прежде всего, должен исходить из принципа ИСТОРИЗМА, который, в частности, гласит, что анализ надо делать исходя из конкретной исторической ситуации. Нельзя в своем анализе и оценках исходить из современного понимания, «осовременивать» подходы, потому нужно и термины применять, соответствующие той эпохи, а не искусственно применять те, которые используются для анализа других эпох, смешивая и ПОДМЕНЯЯ эти подходы. В частности, если исходить из анализа конкретно исторических условий XIII века на Руси, то термин «коллаборационизм» в отношении Невского просто неприменим в оценках для того времени.

Так что здесь два вопроса, и их надо развести между собой.

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