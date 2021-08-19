«Цифра» для застройщиков

Строительная отрасль — одна из наиболее сложных в плане защиты данных от потери и утечки по причине большого числа индивидуальных и представляющих различные предприятия участников информационного обмена, состав которых меняется в рамках каждого проекта, отметил, выступая на онлайн-конференции Центра компетенций НОО «Опора России» эксперт компании ООО «Акронис-Инфозащита» (г. Москва) Тимур Гуссейнов.

— С данными могут случиться две вещи: либо они могут быть утеряны или повреждены (что, по сути, — разные степени одного и того же риска), либо утечь. Это выводит нас на проблематику обеспечения конфиденциальности, доступности и целостности данных — ключевой вопрос информационной безопасности, — поясняет эксперт. — Все три элемента «триады ИБ» реализуются комплексом организационно-технических мер, из которых фундаментально необходимы резервное копирование и предотвращение утечек данных.

Гуссейнов констатирует, что современные угрозы потери данных не могут быть перекрыты средствами «чистого» резервного копирования и восстановления. Необходима эшелонированная защита, с уровнями, включающими, например, защиту от вирусов-шифровальщиков (которые применяются для вымогательств), оценку уязвимостей ОС и приложений.

— Современные решения по предотвращению утечек данных не живут без таких данных, как журналы действий пользователей и журналы нажатий клавиш, теневые копии и видеозаписи экрана. Их потеря лишает возможности выявлять связи пользователей, осуществлять статистический и поведенческий анализ, то есть отбрасывает в возможностях на десятилетие назад, — добавляет эксперт.

Представитель ООО «Альянс+» (г. Брянск) Сергей Кондратенко считает, что часть названных коллегами проблем может снять внедрение CRM-технологий в строительных организациях. Это позволяет автоматизировать большое количество стандартных задач при работе с клиентами, повысить качество обработки входящих «лидов» и заявок, а руководителю — иметь объективное представление о состоянии дел в отделе продаж и смежных подразделениях. CRM-система — важный фрагмент качественного управленческого учета.

— Однако в современных реалиях внедрение CRM в компанию — это не просто установить и настроить какой-то софт. Крайне важно, чтобы сотрудники полноценно пользовались продуктом, знали все его возможности и сценарии применения, — предупреждает он. — Процесс работы в CRM-системе должен быть удобен и прозрачен для всех пользователей. Всего этого можно достичь только через процесс постановки целей и задач внедрения, анализ существующих бизнес-процессов, их реинжиниринг, грамотную организацию разработки и внедрения системы.

Член комитета по ИТ Алтайского краевого отделения «Опоры России», представитель компании ООО «Код Безопасности» (г. Барнаул) Александр Бархатов добавляет, что строительным организациям при работе на объектах, в составе которых имеются критические информационные инфраструктуры, необходимо учитывать особую специфику данных работ с точки зрения информационной безопасности.

— В рамках подобных проектов рекомендую обращаться к экспертному сообществу за консультацией, например к профильным экспертам бизнес-сообщества «Опора России», так как в состав организации входят компетентные профессионалы ИТ-отрасли, в том числе и компании «Код Безопасности». А наша компания является основным лидером отрасли информационной безопасности, — уточняет Бархатов.

Координатор Центра компетенций Новосибирского областного отделения «Опоры России» Алексей Малеев считает актуальным и важным тот факт, что постановлением Правительства РФ от 28 июня 2021 года №1031, утверждены правила предоставления субсидий на закупку отечественного программного обеспечения для малого и среднего бизнеса.

— На наш взгляд, это позволит в ближайшем будущем экономить на приобретении российского ПО денежные средства предпринимателям в размере 50% от стоимости продукта. Это существенная помощь для компаний, настроенных на цифровизацию своих бизнес-процессов, и довольно серьезный драйвер для активного освоения отечественными ИТ-компаниями коммерческого сектора, — резюмирует Малеев.

Конференция заинтересовала участников строительной отрасли из пяти крупных городов Сибири (Барнаул, Омск, Красноярск, Иркутск и Новосибирск), в основном руководителей компаний и профильных сотрудников, а также представителей двух крупнейших в СФО саморегулируемых организаций, объединяющих отраслевые компании: СРО «Ассоциация строительных организаций Новосибирской области» и СРО «Союз строителей Западной Сибири».