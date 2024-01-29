«Не смогла пережить утрату»: помощника мэра похоронили в один день с его матерью под Новосибирском

Трагическое известие о скоропостижной кончине помощника мэра Бердска Кирилла Слепакова застало семью молодого, 22-летнего парня врасплох. Юный чиновник скончался в гараже, где ремонтировал свой автомобиль. Предположительно причиной стал оторвавшийся тромб.

Только близкие назначили дату похорон на 29 января, как в семье случилось очередное горе. Не выдержав такого удара, мать Кирилла совершила самоубийство.

Сегодня в Бердске прошли траурные мероприятия.

Известно, что Инна Слепакова раньше служила в МВД, а в последние годы работала в местном ЗАГСе. Глава семьи находится в должности руководителя Бердского отдела по борьбе с организованной преступностью.

Поэтому на похоронах присутствовало много коллег в форме, которые пришли поддержать семью в такой тяжелый момент.