«Не смогла пережить утрату»: помощника мэра похоронили в один день с его матерью под Новосибирском

Трагическое известие о скоропостижной кончине помощника мэра Бердска Кирилла Слепакова застало семью молодого, 22-летнего парня врасплох. Юный чиновник скончался в гараже, где ремонтировал свой автомобиль. Предположительно причиной стал оторвавшийся тромб.
Только близкие назначили дату похорон на 29 января, как в семье случилось очередное горе. Не выдержав такого удара, мать Кирилла совершила самоубийство.
Сегодня в Бердске прошли траурные мероприятия.
Известно, что Инна Слепакова раньше служила в МВД, а в последние годы работала в местном ЗАГСе. Глава семьи находится в должности руководителя Бердского отдела по борьбе с организованной преступностью.
Поэтому на похоронах присутствовало много коллег в форме, которые пришли поддержать семью в такой тяжелый момент.
Фото: администрация г. Бердска.
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