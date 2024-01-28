Помощник мэра умер под Новосибирском в 22 года

Администрация города Бердска сообщила о скоропостижной смерти молодого помощника мэра Кирилла Слепакова. Парню было всего 22 года.

Известно, что скончался бердчанин 27 января.

― Он останется в наших сердцах и памяти! Выражаем соболезнования родным и близким Кирилла, ― написали в социальных сетях коллеги парня.

Кирилл Слепаков пришел на работу в администрацию после окончания высшего колледжа информатики.

― Молодой, талантливый Кирилл Александрович был перспективным, трудолюбивым, увлечённым, порядочным и отзывчивым сотрудником, готовым в любое время прийти на помощь знакомым, друзьям, коллегам. Поддерживал не только словом, но и делом. Его уважали и ценили, ― рассказали в администрации, где трудился молодой человек.

Церемония прощания с состоится 29 января с 13:00 до 14:00 по адресу: ул. М. Горького, 44 (Кафедральный собор Преображения Господня).

Редакция выражает искренние соболезнования семье Кирилла.