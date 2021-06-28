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Не стоит «забивать» на реабилитацию после болезни

  • 28/06/2021, 15:05
Новости Новосибирска
Если вы не хотите вскоре снова оказаться на больничном.

Грипп, ОРВИ, ковид, разные виды травм, стрессы… Нагрузка на организм и нервную систему современного человека постоянно растет. Часто, не долечившись после одного заболевания, мы подхватываем другое. Общая ослабленность иммунной системы в итоге дает букет неприятных последствий. Между тем всего этого можно было бы избежать за счет грамотной реабилитации после перенесенной болезни. Эксперты отмечают, что реабилитация под наблюдением специалистов позволяет укрепить жизненные силы организма и ощутимо сокращает количество новых заболеваний, которые может подхватить человек.

В новосибирском ООО «Санаторий Парус-Резорт»  (PARUS medical resort & SPA) разработано несколько программ реабилитации, в каждой из которых можно подобрать комплекс процедур в зависимости от тяжести заболевания, которые вы перенесли, вашего иммунитета, а также времени, которое вы выделяете на укрепление здоровья.

После коронавируса

Программа реабилитации после коронавируса сегодня является одной из самых востребованных в санатории «Парус». Участие в ее разработке принимала большая многопрофильная команда врачей, а также ученые из НИИ терапии и профилактической медицины СО РАН. Серьезную роль в эффективности разработанного лечения играет оборудование, которое санаторий специально закупал в 2020 и 2021 года для помощи этой категории пациентов.

— Практически у всех переболевших COVID-19 сохраняется слабость, головная боль, одышка. Очень часто встречаются нарушения сна и подавленное настроение. Мы разработали новейшую программу восстановления, которая занимает от 5 суток, —рассказывает Юлия Шелепенкова. — Программа направлена на восстановление иммунитета, оздоровление легких и других внутренних органов, пострадавших от болезни. Она максимально наполнена процедурами для скорейшего восстановления.

В программу реабилитации после коронавируса входит большой комплекс процедур: высокоинтенсивная магнитотерапия на британских аппаратах фирмы BTL, общая магнитотерапия, массаж, спелеотерапия, ингаляции, озокеритовые аппликации, бишофитные оздоровительные ванны, амплипульстерапия и оксигенотерапия.

— Список процедур не закрытый. Как правило, человек приезжает к нам с дополнительным багажом сопутствующих заболеваний и санаторной картой. Какие-то процедуры из программы ему противопоказаны. Какие-то наш врач может рекомендовать пройти дополнительно во время первичной консультации. Кроме того, курсовую реабилитацию можно пройти в рамках дневного стационара, когда пациент приезжает в санаторий только для того, чтобы пройти процедуры, а проживает дома, — уточняет директор ООО «Санаторий Парус-Резорт».

Стоимость лечения по программе 30 000 рублей.

После травм

Программы реабилитации после перенесенных травм опорно-двигательного аппарата уже много лет являются фишкой «Санатория Парус-Резорт». Речь идет о спортивных травмах, травмах, полученных в результате ДТП, переломах, травмах позвоночника, суставов, разрывах связок, серьезных ушибах. Многим пациентам наработки врачей санатория помогли вернуться к полноценной активной жизни, вновь ощутить радость движения и психологический комфорт.

— Очень важным моментом восстановления после травмы является реабилитация после полученной медицинской помощи. От того, насколько грамотно будут проведены реабилитационно-восстановительные процедуры зависит качество жизни человека в будущем, — подчеркивает Юлия Шелепенкова. — В нашем санатории действует специальная программа реабилитации после травм опорно-двигательного аппарата. Она включает в себя как классические наработки санаторно-курортной медицины, так и новые методы с доказанной эффективностью.

Гостям, которые выбирают эти программы, врачи «Паруса» рекомендуют проводить их непосредственно в санатории, под контролем специалистов. Перечень лечебных процедур определяется лечащим врачом на консультации после осмотра и изучения привезенных с собой медицинских документов (заключений, обследований, результатов анализов).

Стоимость 1 суток реабилитации — от 5000 рублей. Продолжительность программы — от 15 суток.

За счет бюджета

«Санаторий Парус-Резорт» работает с фондом обязательного медицинского страхования, то есть на его площадке амбулаторно можно пройти медицинскую реабилитацию по полису ОМС. Для этого нужно обратиться к лечащему врачу в поликлинику по месту жительства и узнать у него о возможности прохождения медицинской реабилитации; пройти назначенные врачом обследования; получить направление и приехать в санаторий.

— Основанием для направления к нам на медицинскую реабилитацию является заключение врачебной комиссии медицинской организации Новосибирской области, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, к которой прикреплён пациент для медицинского обслуживания, — поясняет Юлия Шелепенкова. — Курс реабилитации оплачивается за счёт средств фонда обязательного медицинского страхования и является бесплатным для пациента.

По своему желанию пациент может проходить реабилитацию с проживанием в санатории. В этом случае он должен будит самостоятельно оплатить стоимость проживания и питания согласно прайсу санатория.

Как показывает статистика, которую собирают в санатории, большинство пациентов, прошедших реабилитацию по специализированным программам «Паруса» очень позитивно оценивают полученный эффект, а также не только сами регулярно бронируют санаторно-курортные путевки, чтобы пройти профилактические курсы восстановления организма, но и рекомендуют санаторий своим друзьям и близким.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Адрес: Россия, 630510, Новосибирская область,
п. Кудряшовский, Береговая, 56
Санаторий «PARUS medical resort & SPA»

Подробности и бронирование:
8 (383) 383 56 10
8 (383) 383-26-56

По общим вопросам:
info@parusresort.ru
Официальный сайт

Рекламный материалФото предоставлены «PARUS medical resort&spa»

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : санаторий Парус санатории реабилитация медицина здоровье


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