На экспорт металлопродукции введут временные пошлины

Указанные средства планируется направить на компенсацию удорожания строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Основная цель — остановить рост цен в строительстве.

Глава минэкономразвития Максим Решетников отметил, что с конца 2020 года наблюдается рост цен на металлопродукцию во всем мире. Так, за пять месяцев этого года экспортные цены на черные металлы выросли на 30% в годовом выражении, а на цветные — на 50%.

По данным сайта Единого ресурса застройщиков, рост цен на стройматериалы — в особенности на металлопродукцию — стал одной из причин существенного подорожания квартир на рынке новостроек в РФ по итогам прошлого года и в начале текущего.

В указанный период, по данным ЦБ, цены на алюминий выросли на 69%, на никель — на 46%, на цинк — на 49%, на палладий — на 57%.

ввести временные экспортные пошлины на ключевые товары черной и цветной металлургии с 1 августа по 31 декабря 2021 года включительно, то есть на пять месяцев;

за это время разработать постоянно действующий механизм, который «позволит аккумулировать часть прибыли от этой сверхблагоприятной конъюнктуры – в том случае, конечно, если ситуация продолжится и в следующих годах, – уже в бюджете».

— Пошлину предлагаем ввести комбинированную: она будет состоять из базовой ставки 15% и специфической, которая будет рассчитана как минимальная ставка за тонну продукции, — пояснил Решетников.

Глава минэкономразвития предложил («по итогам совместной проработки с Минпромторгом, Минфином, другими ведомствами»):

По его оценке, ожидаемый объем собираемых пошлин в августе — декабре 2021 года составит 110–115 млрд руб. для черной металлургии (это эквивалентно где-то 30% дополнительной сверхприбыли, незапланированной прибыли предприятий черной металлургии за 2021 год) и около 50 млрд руб. — для цветной металлургии.

— Средства, вырученные от пошлин, будут направлены на компенсацию удорожания как раз строительства бюджетных объектов и предотвратят срыв строек необходимых стране социальных объектов, инженерных, транспортных объектов, — заявил министр экономического развития.

Он также уточнил, что данные меры предлагается распространить на экспорт товаров черной и цветной металлургии (прокат, арматура, заготовки, проволока, слитки, а также медь, никель, алюминий низкой степени передела) только за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Председатель Правительства Михаил Мишустин призвал членов Кабмина «оперативно подготовить все необходимые документы» для принятия соответствующего постановления Правительства. Как ожидается, оно вступит в силу с 1 августа.