В Новосибирске на неделю будет закрыто ночное движение по улице Станционной

— В Новосибирске с 28 июня по 3 июля с 23.00 до 05.00 будет перекрываться участок дороги от здания № 26а, корпус 1 до здания № 16 по улице Станционной, — уточнили в городской администрации. — Запрет на движение транспорта обусловлен необходимостью строительства объекта четвертого моста через реку Обь.

В мэрии добавили, что по всему маршруту будут установлены дорожные знаки, запрещающие движение. Новосибирцев просят проявить понимание и выбирать заранее пути объезда.

Напомним, четвёртый мост – это современная шестиполосная автомобильная дорога с многоуровневыми развязками, которые позволят исключить светофорное регулирование движения, что обеспечит непрерывность транспортных потоков и окажет значительный эффект на разгрузку трафика в центре города. Проект предусматривает создание нескольких путепроводов, в том числе тоннельного типа под Транссибирской железнодорожной магистралью, надземные пешеходные переходы. Общая протяжённость новой автодороги с учётом транспортных развязок, тоннелей и подходов к мосту превысит 5,1 км. Мост соединит ул. Ипподромская с площадью Труда и пройдёт параллельно существующему железнодорожному переходу. Он обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь».