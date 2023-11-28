Не только деньги, но и ценности: предпринимателей приглашают на форум «Мой бизнес ― мой успех» в Новосибирске

Представителей малого, среднего бизнеса и самозанятых ждут 7 декабря в Белой галерее ЦКиО «Победа». Вход на форум свободный, после предварительной регистрации на сайте.

Мероприятие начнется с финала регионального конкурса «Самозанятость. Успех года», задача которого — поддержать самые яркие проекты самозанятых Новосибирской области в различных сферах. Члены жюри выберут лучших в семи номинациях: «Красота и здоровье», «Обучение», «Услуги для дома и офиса», «Цифровое искусство», «Пищевое производство», «Консалтинг» и «Производство товаров». Последняя номинация ожидаемо собрала больше всего заявок участников.

Деловая программа форума «Мой бизнес ― мой успех» будет включать выступления известных новосибирских предпринимателей, объединенные идеей отношения к своему делу не только как к возможности зарабатывать, но и воплотить в бизнесе собственную философию. Капитал настоящего предпринимателя измеряется создаваемыми им ценностями — уверены организаторы. На форуме выступят основатель и идеолог бренда «Мира» Андрей Алексеев, основатель Chrono.ru, wjay.ru и «Сибирских сказок», аспирант-исследователь НИУ ВШЭ Дарья Индинок, учредитель и директор Memories Pizza&bar Денис Глобенко, сертифицированный коуч PCC ICF, старший тренер Международного эриксоновского университета Юлия Булгакова, основатель Pastel и Alpaca Надежда Ветрова, основатель и директор WHAT ELSE Тимофей Макаров.

Форум для предпринимателей «Мой бизнес ― мой успех» пройдет 7 декабря с 10:00 до 20:00, программа размещена на сайте центра «Мой бизнес». Там же работает предварительная регистрация, обязательная для участников. Вход на мероприятие бесплатный.

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