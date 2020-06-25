Самоизоляция переходит в повышенную готовность

— Мы продлим после 30 июня ряд ограничений, продлится режим повышенной готовности, — сообщил сегодня на встрече с руководителями СМИ губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Ситуация, с одной стороны, стабильная, с другой — напряженная. Прогнозировать, в какую сторону она будет развиваться, сложно.

Он пояснил, что готовится решение о продлении режима повышенной готовности.

— Ряд ограничений будет сниматься с учетом того опыта, который мы накопили. Сразу скажу, что возобновление работы объектов, где предполагается массовое присутствие посетителей и покупателей (ТЦ, кинотеатры, развлекательные центры, крупные объекты общепита) произойдет в последнюю очередь, точно не с 1 июля. Это мы отложим на последний срок, — заявил губернатор, не называя дату выхода этих объектов из карантина.

При этом он напомнил, что режим самоизоляции в области уже действует в очень ограниченном формате. С середины мая новосибирцы могут гулять, заниматься спортом на улице. Большая часть организаций и предприятий города уже полноценно функционирует, люди перемещаются на работу и обратно, работает широкая сеть магазинов. На прошлой неделе правительство приняло решение о возвращении полноценного расписания пригородных автобусов, в том числе по дачным маршрутам.

— Так что режима самоизоляции как такового уже нет, но режим повышенной готовности сохраняется. Продолжится ношение масок в местах торговли, общественном транспорте, — пояснил Травников. — Склоняюсь к прогнозам экспертов, которые говорят, что осенью будет вторая волна эпидемии коронавируса. Сложность заключается в том, что в это же время вернется традиционная сезонная инфекция, и мы получим микс эпидемии, дополнительную нагрузку на здравоохранение. Мы должны к этому подготовиться, сдерживая при этом распространение COVID-19.

Стоит отметить, что на встречу с губернатором, где была анонсирована информация о сохранении режима повышенной готовности, были приглашены только представители аффилированных с правительством СМИ. Анонс о трансляции прямого эфира мероприятия не рассылался.

Кстати, в тот момент, когда шла пресс-конференция губернатора, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов встречался с бизнес-сообществом Новосибирска, где рассказывал о том, что области необходимо выходить из режима самоизоляции, предупреждая о тяжелых последствиях для экономики региона. По его словам, еще в начале карантина эксперты говорили, что при двух месяцах самоизоляции из нее не выйдут 20% бизнеса, при простое в три месяца потери составят 50%. В Новосибирской области сейчас завершается третий месяц самоизоляции, и, похоже, начинается четвертый. В режиме повышенной готовности. Пока без каких-то сроков действия этого режима.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, на 25 июня летальность коронавируса в Новосибирской области составляет 1,50%. Это самый высокий показатель в Сибири. Новосибирская область по-прежнему лидирует по летальности среди субъектов СФО. Кроме того, этот показатель хуже, чем окружной и общероссийский.

Фото: скриншот с видео пресс-конференции