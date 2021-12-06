Не вакцина от COVID-19 плохая, а вакцинация отвратительная

Почему «QR-код»?

— Кому взбрело в голову название «QR-код», кому оно в голову пришло? Зачем людей пугаете непонятными кодированием, чипированием? Это обычная справка, которая выдавалась с 30—40-х годов прошлого века (пусть сейчас в электронном виде), о том, что поставлена вакцина. Без этой справки, если вы помните, в детский сад детей не брали, на работу не брали, чтобы не переносили заразу. Никто это дискриминацией не называл. Причина неприятия вакцинирования среди населения вовсе не в дефиците информации, информация — избыточна. Причина — в тотальном недоверии к власти как таковой. Это связано с разными причинами: пенсионной реформой, чудовищным социальным расслоением, ужасной социальной несправедливостью. Поэтому население и не поверит, хоть заубеждайтесь, если это идет со стороны власти.

Нужно помнить, что болезнь существует

Отрицающие этот факт люди делают это из страха, боязни. И боятся справедливо, потому что не верят власти.

Я сам довольно тяжело переболел в свое время, лежал в больнице под капельницей. Я вакцинировался, ревакцинировался «Спутник лайт». У меня дочь вакцинирована.

По большому счету у нас с начала эпидемии вообще не принимается системных и конкретных мер. Зайдите в магазин. Кто соблюдает масочный режим? Где контроль? Вирус не читает бумаги с распоряжениями чиновников. О каких ограничительных мероприятиях вообще идет речь? То же самое — по поводу всего остального. Кстати, на меня пытались возбудить уголовное дело за то, что я рассказываю реальные прогнозы о том, что у нас — четвертый этап эпидемиологического процесса. Но у нас вообще отсутствует контроль за какими-то противоэпидемиологическими мерами. Это все понимают. Каждый из нас каждый день видит, что ничего не делается. Распространяются слухи, что вакцина заражает, что вакцина неэффективна и так далее. Возможно, на меня опять начнут возбуждать уголовное дело на следующий день, но у меня есть совесть и профессиональный долг как эксперта и как врача. Так вот: у нас безобразно организована сама вакцинация. А люди слышат звон, но не знают, откуда он. После вакцины заболевают? Да. Любая вакцина требует абсолютно понятных мер. Если поставите вакцину носителю, который уже инфицирован коронавирусом или который малосимптомно переносит, конечно, он заболеет.

Почему не делают хотя бы ПЦР-тесты перед тем, как ставить вакцину? Будут осложнения не потому, что вакцина плохая, а потому что организация никуда не годится.

Почему никто не говорит, что после любой вакцины некоторое время иммунитет абсолютно «голый» и беззащитный против конкретной инфекции, от которой ставят вакцину? У нас кто об этом знает? Человек поставил вакцину, скинул маску и побежал по магазинам и торговым центрам. Он будет болеть, причем тяжело. Он считает: я вакцинировался, я защищен, у меня «броня». Конечно, вакцина — не гарантия. Но люди не понимают: они бегают совершенно беззащитные. Нужно соблюдать и ограничительные меры, и масочный режим, и вакцинироваться. А у нас масочный режим не соблюдается.

Почему у нас нет оплачиваемых больничных хотя бы на пять дней после вакцинации?

ПЦР-тесты перед вакцинацией жизненно необходимы

Как эксперта я написал в Минздрав РФ и в Роспотребнадзор свое мнение и предложения. Во-первых, не нужно вакцинировать людей, которые переболели. Это мое предложение приняли. У меня еще было предложение ориентироваться по антителам — у нас что, вакцины что ли много, девать некуда? Но это пока не приняли. Готовлю следующее обращение в Минздрав РФ по поводу ПЦР-тестов перед вакцинацией. Это жизненно необходимо. Это правило любой вакцинации. Когда ставят прививку от клещевого энцефалита? Зимой, когда у вас будет «голый» иммунитет, но вы не найдете клеща.

Вакцинироваться жизненно необходимо. Я много работаю с людьми, с самого начала занимаюсь вопросами коронавируса. Давайте людям предложим: назло этим чиновникам, которые не хотят по-человечески организовать вакцинацию, правильно поставим себе вакцину. Вакцинировать нужно. Но никаких QR-кодов! Должна быть справка в электронном или бумажном виде.

Пускать или не пускать (в общественные места)? Это мягкие, беззубые меры. Надо же, ограничили посещения ресторанов и концертов! Что дальше? У нас масочный режим не соблюдают, с чего вы взяли, что эти справки-коды будут соблюдать? Я слышал своими ушами: «Мой-то взял у своего брата QR-код, давай тебе тоже перекину, по нему будешь ходить. Я специально заходил в общепит: в половине заведений код даже не спрашивают. Толку-то от этой меры? Она уже не выполняется. У меня огромные претензии к организации контроля. У нас как не было его с самого начала, так он и до сих пор отсутствует. Мы так ничего не добьемся.

Комментарий подготовлен по материалам выступления на круглом столе в Заксобрании