Рекламодателям

Не вакцина от COVID-19 плохая, а вакцинация отвратительная

Яков Новоселов, кандидат медицинских наук, эксперт по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз, депутат Заксобрания Новосибирской области — о забегах с «голым» иммунитетом, не читающим чиновничьи директивы коронавирусе и прокате QR-кодов:
  • 06/12/2021, 14:14

Почему «QR-код»?

Новости Новосибирска

Кому взбрело в голову название «QR-код», кому оно в голову пришло? Зачем людей пугаете непонятными кодированием, чипированием? Это обычная справка, которая выдавалась с 3040-х годов прошлого века (пусть сейчас в электронном виде), о том, что поставлена вакцина. Без этой справки, если вы помните, в детский сад детей не брали, на работу не брали, чтобы не переносили заразу. Никто это дискриминацией не называл. Причина неприятия вакцинирования среди населения вовсе не в дефиците информации, информация избыточна. Причина в тотальном недоверии к власти как таковой. Это связано с разными причинами: пенсионной реформой, чудовищным социальным расслоением, ужасной социальной несправедливостью. Поэтому население и не поверит, хоть заубеждайтесь, если это идет со стороны власти.

Нужно помнить, что болезнь существует

Отрицающие этот факт люди делают это из страха, боязни. И боятся справедливо, потому что не верят власти.

Я сам довольно тяжело переболел в свое время, лежал в больнице под капельницей. Я вакцинировался, ревакцинировался «Спутник лайт». У меня дочь вакцинирована.

По большому счету у нас с начала эпидемии вообще не принимается системных и конкретных мер. Зайдите в магазин. Кто соблюдает масочный режим? Где контроль? Вирус не читает бумаги с распоряжениями чиновников. О каких ограничительных мероприятиях вообще идет речь? То же самое по поводу всего остального. Кстати, на меня пытались возбудить уголовное дело за то, что я рассказываю реальные прогнозы о том, что у нас четвертый этап эпидемиологического процесса. Но у нас вообще отсутствует контроль за какими-то противоэпидемиологическими мерами. Это все понимают. Каждый из нас каждый день видит, что ничего не делается. Распространяются слухи, что вакцина заражает, что вакцина неэффективна и так далее. Возможно, на меня опять начнут возбуждать уголовное дело на следующий день, но у меня есть совесть и профессиональный долг как эксперта и как врача. Так вот: у нас безобразно организована сама вакцинация. А люди слышат звон, но не знают, откуда он. После вакцины заболевают? Да. Любая вакцина требует абсолютно понятных мер. Если поставите вакцину носителю, который уже инфицирован коронавирусом или который малосимптомно переносит, конечно, он заболеет.

Почему не делают хотя бы ПЦР-тесты перед тем, как ставить вакцину? Будут осложнения не потому, что вакцина плохая, а потому что организация никуда не годится.

Почему никто не говорит, что после любой вакцины некоторое время иммунитет абсолютно «голый» и беззащитный против конкретной инфекции, от которой ставят вакцину? У нас кто об этом знает? Человек поставил вакцину, скинул маску и побежал по магазинам и торговым центрам. Он будет болеть, причем тяжело. Он считает: я вакцинировался, я защищен, у меня «броня». Конечно, вакцина не гарантия. Но люди не понимают: они бегают совершенно беззащитные. Нужно соблюдать и ограничительные меры, и масочный режим, и вакцинироваться. А у нас масочный режим не соблюдается.

Почему у нас нет оплачиваемых больничных хотя бы на пять дней после вакцинации?

ПЦР-тесты перед вакцинацией жизненно необходимы

Как эксперта я написал в Минздрав РФ и в Роспотребнадзор свое мнение и предложения. Во-первых, не нужно вакцинировать людей, которые переболели. Это мое предложение приняли. У меня еще было предложение ориентироваться по антителам у нас что, вакцины что ли много, девать некуда? Но это пока не приняли. Готовлю следующее обращение в Минздрав РФ по поводу ПЦР-тестов перед вакцинацией. Это жизненно необходимо. Это правило любой вакцинации. Когда ставят прививку от клещевого энцефалита? Зимой, когда у вас будет «голый» иммунитет, но вы не найдете клеща.

Вакцинироваться жизненно необходимо. Я много работаю с людьми, с самого начала занимаюсь вопросами коронавируса. Давайте людям предложим: назло этим чиновникам, которые не хотят по-человечески организовать вакцинацию, правильно поставим себе вакцину. Вакцинировать нужно. Но никаких QR-кодов! Должна быть справка в электронном или бумажном виде.

Пускать или не пускать (в общественные места)? Это мягкие, беззубые меры. Надо же, ограничили посещения ресторанов и концертов! Что дальше? У нас масочный режим не соблюдают, с чего вы взяли, что эти справки-коды будут соблюдать? Я слышал своими ушами: «Мой-то взял у своего брата QR-код, давай тебе тоже перекину, по нему будешь ходить. Я специально заходил в общепит: в половине заведений код даже не спрашивают. Толку-то от этой меры? Она уже не выполняется. У меня огромные претензии к организации контроля. У нас как не было его с самого начала, так он и до сих пор отсутствует. Мы так ничего не добьемся.

Комментарий подготовлен по материалам выступления на круглом столе в Заксобрании

925

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : ПЦР-тесты пандемия коронавирус вакцинация антитела


0
0

Новости компаний

Каталог недвижимости

Сбер снизил ставку по льготной ипотеке до 5,85%

06/12/2021, 16:54

Банк «Открытие» продолжает повышать ставки по вкладам

06/12/2021, 15:39

ВТБ защитит россиян от «кредитных мошенников»

06/12/2021, 15:24

ВТБ получил две награды международной премии Banking Tech Awards

06/12/2021, 11:20

Актуальный разговор

Интервью

«Сегодня лучшее время, чтобы делать карьеру и заявлять о себе»

Все материалы
Лента новостей

Евгений Бурденюк стал новым представителем Российского Совета ТЦ в Новосибирске

06/12/2021, 16:39

Блогер Варламов нашел в Африке новосибирские дороги

06/12/2021, 15:32

На вклады для малоимущих хотят установить лимит до 200-300 тысяч рублей

06/12/2021, 14:20

Роспотребнадзор «караулит» новый штамм ковида «омикрон» в Толмачево

06/12/2021, 14:08

Область перевыполнила план по вакцинации почти на 70%

06/12/2021, 12:47

Регоператоры предупредили о возможном росте расходов по вывозу мусора

06/12/2021, 12:18

В Новосибирской области выявлены первые случаи заболеваемости гриппом

06/12/2021, 12:09
Новости Сибири

Бизнесмена накажут за недоплату 14 млн рублей таможенных пошлин при экспорте семян рапса

03/12/2021, 14:10

В Красноярском крае за загрязнение земли насчитали ущерб 270 млн рублей

02/12/2021, 18:09

Три погранперехода остановили пропуск неконтейнерных грузов в Китай из-за COVID-19

02/12/2021, 17:16

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Регоператоры предупредили о возможном росте расходов по вывозу мусора

Регоператоры предупредили о возможном росте расходов по вывозу мусора

В Новосибирске утвердили нормы борьбы с нестационарными торговыми объектами: «тандырами» и «кибитками»

Мэр Новосибирска прокомментировал повышение стоимости проезда на общественном транспорте

Пандемия «съела» новые поезда метро. Повышение тарифа на проезд не поможет

Тарифы ЖКХ для новосибирцев предложили повысить максимально – на 5,2%

Финансы

На вклады для малоимущих хотят установить лимит до 200-300 тысяч рублей

На вклады для малоимущих хотят установить лимит до 200-300 тысяч рублей

Новосибирские должники смогут сохранить прожиточный минимум на счету при взыскании задолженности

Доходы семей с двумя детьми при продаже квартир освободят от налога

Новосибирский бизнес может получить инвестиции до 1 млн евро

Как изменились зарплаты новосибирских бюджетников?

Политика

Новости Новосибирска

Кто из новосибирцев войдет в партийное руководство «Единой России»

Готовы ли чиновники мэрии Новосибирска и руководство горсовета работать без зарплаты?

QR-коды не подошли для публичных слушаний в Новосибирске

Коалиционеры «разбрелись по партиям» и «бьют таксистов»

Оппозиционная коалиция продолжает работать

Недвижимость

Новости компаний

К концу 2022 года объем средств на счетах эскроу превысит 700 млрд рублей

В мэрии обозначили перспективы жителей частного сектора Новосибирска

ЖК «Расцветай на Красном»: комфортная жизнь в пяти минутах от метро «Заельцовская»

Доходы семей с двумя детьми при продаже квартир освободят от налога

Новосибирцы стали реже приобретать земельные участки

Технологии

Новости Новосибирска

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Телекоммуникации

МТС улучшила качество связи для пассажиров железной дороги

МТС улучшила качество связи для пассажиров железной дороги

Спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон вырос на 34% с начала года

МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом аул Кошкуль

Рынок «умного дома» будет расти в среднем на 40% в год и к 2023-му достигнет 17,5 млрд рублей

Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

Агропром

Новости Новосибирской области

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

Транспорт

новости Новосибирска

Консультант для строительства четвертого моста в Новосибирске не изменился

Пандемия «съела» новые поезда метро. Повышение тарифа на проезд не поможет

В Новосибирске подорожает проезд на метро

В Новосибирске прогнозируют увеличение количества шиномонтажек

Новосибирск в топ-3 городов России по развитию сети электрозаправок

Медицина

Новости Новосибирска

В областном онкоцентре появится эндоскопическое отделение

Вылечи кожу и отдохни, как на море

В Новосибирске началась вакцинация иностранных граждан против коронавируса

Лазер против варикоза с максимальной выгодой до конца ноября

Врачи не исключают, что ковид может привести к появлению новых типов диабета

Авто

Новости Новосибирска

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Туризм

горнолыжный курорт

Горнолыжные курорты России с прогнозом погоды по высотам

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Общество

Новости Новосибирска

Блогер Варламов нашел в Африке новосибирские дороги

На вклады для малоимущих хотят установить лимит до 200-300 тысяч рублей

Роспотребнадзор «караулит» новый штамм ковида «омикрон» в Толмачево

Область перевыполнила план по вакцинации почти на 70%

Регоператоры предупредили о возможном росте расходов по вывозу мусора

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска