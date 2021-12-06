Роспотребнадзор «караулит» новый штамм ковида «омикрон» в Толмачево

В регионе усилены противоэпидемические мероприятия, направленные на выявление нового штамма коронавируса — омикрон. Об этом на оперативном заседании в правительстве области сообщил глава Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов.

— В аэропорту Толмачево мы усилили работу с гражданами, прибывающими из неблагополучных стран. Каждый приехавший у нас находится на особом контроле. Усилен масочный контроль, дезинфекционные мероприятия, — добавил Щербатов.

Глава регионального Роспотребнадзора отметил, что за минувшую неделю в области были выявлены 2766 новых случаев заболеваемости коронавирусом. Это всего на 0,4% меньше, чем неделей ранее. Глава регионального Минздрава Константин Хальзов уточнил, что за последние сутки заболели ковидом 387 человек, 88 госпитализированы. Всего в учреждениях здравоохранения области развернуты более 4,7 тысячи коек для приема больных с коронавирусом.

— Третью неделю мы видим стабилизацию заболеваемости, но ситуация напряженная, так как мы застыли на высоких уровнях недельной выявляемости заболевания. Коэффициент распространения третью неделю находится на уровне 1, что говорит о нестабильной ситуации, — подчеркнул Щербатов. — За неделю в регионе проведены более 76 тысяч исследований на коронавирус. В 85% случаев преобладает клиника с явлениями ОРВИ, в 13% — внебольничная пневмония. Наибольшее количество заболевших дают районы области — 65%.

Он вновь обратил внимание членов правительства на проблемы, связанные с несоблюдением масочного режима. В ходе рейдов больше всего нарушений выявляется на транспорте — 44%, а также в торговых центрах.

По данным Министерства образования региона, на 5 декабря в школах области были зарегистрированы 414 заболевших, из них 346 детей, 68 взрослых. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших детей снизилось примерно на 100. Из-за ковида на дистанционный режим учебы выведены 315 классов в 166 школах. Кроме того, закрыты на карантин 47 групп в дошкольных учреждениях, где выявлены 93 заболевших, из них 54 ребенка.

Напомним, две недели назад к губернатору Новосибирской области обратились рестораторы с просьбой отменить введенные в общепите QR-коды. В конце минувшей недели ситуация в HoReCa региона обсуждалась на встрече рестораторов и членов правительства. Ее результаты пока не озвучены. Ранее министр промышленности и торговли региона Андрей Гончаров неоднократно подчеркивал, что до стабилизации ситуации с коронавирусом отмена ограничений маловероятна.