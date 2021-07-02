Не все новосибирцы разделяют вкусы мэра по оформлению станции метро «Спортивная»

Инициатором петиции за возвращение первоначального плана оформления станции выступила новосибирская сеть автосервисов FIT SERVICE. Отметим, что основным цветом логотипа автосервисов FIT SERVICE является оранжевый.

— Сегодня в СМИ увидели новость о том, что мэр раскритиковал цветовое решение новой станции метро «Спортивная» и потребовал его переделать, аргументировав тем, что, цитирую: «Я вообще к оранжевому цвету не очень отношусь и не очень понимаю, почему оранжевая расцветка». Не ясно, причем тут вкусовые предпочтения мэра, когда есть специалисты, архитекторы, дизайнеры, которые хотели привнести яркость новому знаковому месту в Новосибирске. Город из года в год становится все более серым, и тут появился шанс — изменить это на такой масштабной площадке, но мэр просит все сделать в сером цвете, — комментирует директор и сооснователь международной сети FIT SERVICE Данил Соловьев.

Соловьев заявляет, что жители и бизнесмены города вынуждены терпеть неудобства из-за развернувшегося строительства нового ЛДС к чемпионату мира по хоккею, чтобы в результате получилась знаковая достопримечательность города.

— Считаю, что бизнес-сообщество и жители Новосибирска должны уже объединиться и высказать свое мнение, как минимум, подписав петицию. Станция метро строится для жителей города и на их налоги. Нужно учитывать мнение профессионалов, архитекторов и вернуть первоначальный план оформления станции метро «Спортивная», — резюмировал Данил Соловьев.

Напомним, вчера, во время выездного совещания, мэру города Анатолию Локтю представили новый дизайн-проект станции метро «Спортивная». Планировалось, что станцию окрасят в оранжевый и серые цвета. С решением архитекторов мэр категорически не согласился и попросил переделать все в ближайшее время.

По словам Анатолия Локтя, «завязанная» с ледовой ареной станция метро должна быть выполнена в серебристом и белом цвете, как и новый ЛДС.