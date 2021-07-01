В Новосибирской области разрешили массовые мероприятия для кандидатов в Госдуму

В Новосибирской области сняты ограничения на проведение массовых мероприятий во время избирательной кампании в Госдуму. Отныне запрет не распространяется на кандидатов и избирателей, приходящих к ним на встречи, в том числе для формирования наказов.
Выборы Госдумы пройдут 17−19 сентября с основным днем голосования — 19 сентября.
Напомним, что режим повышенной готовности в регионе продлили до конца сентября. Помимо продления режима также были введены ограничения на проведение массовых мероприятий.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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