Велокурьеры оценили качество дорог Новосибирска

Сервис доставки еды Delivery Club и консалтинговая компания КБ «Стрелка» провели масштабное исследование велоинфраструктуры в городах-миллионниках. В основу легли данные курьеров-велосипедистов и жителей города, для которых велосипед — это средство передвижения. Оценка велосреды производилась по трем параметрам: протяженность и расположение велодорожек в городе (под расположением понимается то, находятся ли велодорожки на улицах, где они действительно нужны), удобство города для велосипедиста (расстояние, которое можно проехать по велодорожкам непрерывно) и безопасность передвижения на велосипеде.

— Данные о передвижении курьеров позволяют оценить, как отличается использование велосипеда в городе для повседневных перемещений от рекреационных поездок. Поведение человека, который выбирает велосипед для поездки в магазин или на работу, очень похоже на то, как строят свои маршруты велокурьеры. За границей аналитика от служб доставок уже активно используется при развитии велоинфраструктуры. Мы тоже готовы ей делиться и надеемся, что она поможет сделать города удобнее для велосипедистов, — комментирует пресс-служба Delivery Club.

Новосибирск занял 12 строчку рейтинга. Напомним, в мае мэрия Новосибирска отвергла идею местного отделения «Городских проектов», предложившего с помощью разметки организовать велодорожки в связи с ростом популярности электросамокатов и велосипедов. Местные чиновники планируют организовать велодорожки общей протяженностью в 170 км до 2030 года.

Лидерами по удобству и безопасности среды для велосипедистов среди городов-миллионников стали Уфа, Пермь, Волгоград, Екатеринбург и Самара. В этих городах велодорожки находятся не только в парках культуры и отдыха, но и на самих улицах. Отметим, развитая велосипедная инфраструктура положительно влияет на здоровье жителей, экологию, а также позволяет повысить доходы города. В частности, согласно проведенным исследованиям, на улицах с развитой велопешеходной инфраструктурой на 30% повышается оборот магазинов и кафе, а вклад туристов в экономику города во время поездок на велосипедах оказывается на 20% выше пеших прогулок.

По данным 2GIS, сегодня в Новосибирске велодорожки находятся только в 5 местах города — это парки культуры и отдыха «Заельцовский», который сейчас закрыт на реконструкцию, «Березовая роща», Михайловская набережная, Дендрологический парк и парк культуры и отдыха «Первомайский».