Уголовное дело охранника пескобазы, повредившего камеру телеоператора, направлено в суд в Новосибирске

Новосибирец обвиняется в принуждении журналиста к отказу от распространения информации.

— Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя региона, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

По данным следствия, 2 апреля оператор снимал репортаж по заданию редакции на территории пескобазы на улице Чернышевский спуск в Железнодорожном районе Новосибирска.

— В процессе записи репортажа обвиняемый — сотрудник пескобазы ООО «Сибирский причал», высказывал угрозы применения насилия в отношении журналиста, — отметили в сообщении.

Он требовал прекратить съемку и удалить записанный материал, но получил отказ. Из-за отказа тот повредил видеокамеру стоимостью более 80 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд.

Ранее редакция сообщала о том, что суд избрал меру пресечения директору «ИТС-Сибирь» в Новосибирске.