Уголовное дело охранника пескобазы, повредившего камеру телеоператора, направлено в суд в Новосибирске

Новосибирец обвиняется в принуждении журналиста к отказу от распространения информации.
— Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя региона, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
По данным следствия, 2 апреля оператор снимал репортаж по заданию редакции на территории пескобазы на улице Чернышевский спуск в Железнодорожном районе Новосибирска.
— В процессе записи репортажа обвиняемый — сотрудник пескобазы ООО «Сибирский причал», высказывал угрозы применения насилия в отношении журналиста, — отметили в сообщении.
Он требовал прекратить съемку и удалить записанный материал, но получил отказ. Из-за отказа тот повредил видеокамеру стоимостью более 80 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд.
Ранее редакция сообщала о том, что суд избрал меру пресечения директору «ИТС-Сибирь» в Новосибирске.
Источник фото: Прокуратура Новосибирской области
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