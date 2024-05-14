600 тысяч морального вреда выплатил житель Новосибирской области

Житель Чулыма выплатил более 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
В 2021 году водитель автомобиля совершил наезд на мужчину, который получил травмы, несовместимые с жизнью. Водителя приговорили к одному году условного срока и обязали выплатить компенсацию морального вреда супруге погибшего.
Позже дочери погибшего также обратились в службу судебных приставов с исковыми требованиями. Суд определил размер компенсации морального вреда в сумме чуть более 600 тысяч рублей.
Судебные приставы арестовали счета и имущество должника, а также ограничили его выезд за пределы России. Автомобиль был передан на реализацию.
Недавно мужчина решил полностью погасить задолженность. Судебные приставы произвели перерасчёт и выдали квитанцию для оплаты. В тот же день гражданин полностью погасил долг перед взыскателями.
Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска заплатил долг, чтобы не лишиться своей Toyota Camry.
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